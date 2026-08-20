Verlieren die Grasshoppers Tim Meyer? Der Mittelfeldspieler ist weiterhin im Visier von Auxerre. Die Franzosen sollen ihre Offerte nachgebessert haben, nachdem GC ein erstes Angebot abgelehnt habe, wird berichtet. Eigengewächs Meyer soll der Klubleitung mitgeteilt haben, dass er wechseln wolle. (ram)
Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick
Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick