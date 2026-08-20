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Transfer-News: Reijnders wechselt von Manchester City zu den Saudis

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Reijnders von ManCity zu den Saudis +++ Galatasaray will VfB-Stürmer Demirovic

20.08.2026, 07:1420.08.2026, 07:14
Sportredaktion
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Auxerre bessert bei GC-Meyer nach
Verlieren die Grasshoppers Tim Meyer? Der Mittelfeldspieler ist weiterhin im Visier von Auxerre. Die Franzosen sollen ihre Offerte nachgebessert haben, nachdem GC ein erstes Angebot abgelehnt habe, wird berichtet. Eigengewächs Meyer soll der Klubleitung mitgeteilt haben, dass er wechseln wolle. (ram)

Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick
Demirovic in die Türkei?
Galatasaray bemüht sich offenbar stark um Ermedin Demirovic. Der frühere St.Gallen-Stürmer würde dem VfB Stuttgart bei einem Transfer rund 15 Millionen Euro einbringen. Allerdings will der VfB mehr Geld für Demirovic, der noch bis 2028 unter Vertrag steht – und laut türkischen Quellen soll Gala bereit sein, die Offerte nachzubessern.

Bereits verkauft hat Stuttgart einen anderen Ex-St.Galler. Für Stürmer Jovan Milosevic blättert Braga 8 Millionen Euro hin. (ram)

Ermedin Demirovic 🇧🇦
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 15 Tore
Quelle: Sky
Reijnders kassiert bei Saudis fett ab
Der Wechsel von Tijjani Reijnders ist Tatsache. Der Niederländer verlässt Manchester City und schliesst sich dem saudischen Klub Al-Qadsiah FC an. ManCity kassiert 61 Millionen Euro und auch bei Reijnders klingelt die Kasse: Er soll in den vier Jahren, die sein Vertrag läuft, jeweils etwa 20 Millionen Euro erhalten. (ram)

Tijjani Reijnders 🇳🇱
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore
Fix: Elvedi zu Leeds United
Elf Jahre nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verlässt Nico Elvedi den Bundesligisten. Der 29-jährige Zürcher Innenverteidiger unterschreibt beim Premier-League-Klub Leeds United einen Dreijahresvertrag, wie der Verein mitteilt. Bei den «Fohlen» spielte er schon einmal unter Daniel Farke, dem Trainer der Engländer.

Mit 318 Bundesliga-Partien ist er nicht nur der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Liga, sondern auch der Ausländer, der am häufigsten für die Borussen im Einsatz gestanden hat. Für den Wechsel nach England empfahl sich Elvedi nicht zuletzt an der WM im Sommer mit herausragenden Leistungen.

Letzte Saison belegte der dreimalige Meister den 14. Platz. Mit Noah Okafor wird in Leeds auch ein Schweizer neuer Teamkollege von Elvedi. Zudem gehört der ehemalige FCZ-Fanliebling Wilfried Gnonto zum Team, das letzte Saison im Cup bis in den Halbfinal vorstiess. (ram/sda)

Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore
Pogba und Monaco trennen sich
Nach nur sechs Einsätzen und 115 Minuten ist Schluss: Der frühere Weltmeister Paul Pogba und Monaco gehen nach nur einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Der ursprünglich bis 2027 gültige Vertrag sei vorzeitig aufgelöst worden, teilte der französische Erstligist mit. Die gesetzten Ziele seien nach einer gemeinsamen Einschätzung nur teilweise erreicht worden, begründete Monaco die Trennung.

Pogba war im Sommer 2025 als vereinsloser Spieler ins Fürstentum gewechselt. Bei Juventus Turin war sein Vertrag vorzeitig aufgelöst worden, nachdem eine Dopingprobe positiv ausgefallen war. Ob der mittlerweile 33-jährige Weltmeister von 2018, für den Manchester United vor zehn Jahren die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro auf den Tisch legte, seine Karriere andernorts fortsetzt, ist unklar. (ram/sda/dpa)

Paul Pogba 🇫🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Markwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, kein Tor
Fix: Aebischer zu Union Berlin
Michel Aebischer zieht es von Italien nach Deutschland. Der 29-jährige Schweizer Nationalspieler wechselt von Pisa zu Union Berlin. An der Alten Försterei trifft er auf Landsmann Mauro Lustrinelli. Der Tessiner übernahm bei den Eisernen in diesem Sommer das Traineramt, nachdem er Thun sensationell zum Meistertitel geführt hatte.

Für Aebischer, der seine Karriere bei YB begann und 2022 zu Bologna wechselte, ist es die dritte Station im Ausland. Im vergangenen Jahr stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. Wie lange sein Vertrag mit Union Berlin Gültigkeit hat, wurde nicht kommuniziert. (ram/sda)

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Villa rüstet nochmals auf
Johan Manzambis neuer Klub verstärkt seine Defensive. Aston Villa holt mit Zion Suzuki den japanischen Natigoalie und mit Matteo Ruggeri einen Verteidiger, der mit Atalanta 2024 die Europa League gewonnen hat. (ram)

Zion Suzuki 🇯🇵
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 30 Mio. Euro

Matteo Ruggeri 🇮🇹
Alter: 24 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Wechselt Embolo doch nicht in die MLS?
Die Zeit von Nati-Stürmer Breel Embolo bei Rennes in der französischen Ligue 1 scheint mit grosser Wahrscheinlichkeit abgelaufen zu sein. Noch offen ist die Frage, wohin der 29-Jährige wechselt. Wie französische Zeitung «L'Équipe» berichtet, soll Embolo ein Vertragsangebot von Atlanta United aus der MLS abgelehnt haben. Stattdessen sei nun Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town erster Anwärter für eine Verpflichtung des Schweizers. Die Engländer seien bereit, die Ablösesumme von rund 17 Millionen Euro zu stemmen. (abu)

Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Assists

Rodri bei seinem Traumklub
Der Wechsel von Spaniens Weltmeister-Captain Rodri zum FC Barcelona ist perfekt. Manchester City soll für den Mittelfeldspieler 76,5 Millionen Euro erhalten. Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilt, unterschrieb Rodri einen Vierjahresvertrag. Damit werde für ihn «ein Traum wahr», erklärte der 30-Jährige aus der Juniorenabteilung von Atlético Madrid.

Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Patrick Vieira neuer Nationaltrainer des Senegal
Patrick Vieira ist neuer Nationaltrainer des Senegal. Der ehemalige französische Internationale folgt auf den Senegalesen Pape Thiaw, der nach der Weltmeisterschaft entlassen wurde. Dies gab der senegalesische Fussballverband am Dienstag in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der Entscheid, den 50-jährigen und im Senegal geborenen Vieira zu ernennen, sei eine «strategische Wahl», die «einen neuen Schritt im Bestreben der FSF markiert, einen hochkarätigen Trainerstab einzusetzen, der den sportlichen Ambitionen unseres Landes entspricht», teilte der Verband mit. (car/sda/afp)

Luzern holt wohl neue Nummer 1
Beim FC Luzern bahnt sich eine Veränderung auf der Torhüterposition an. Nachdem Simon Simoni in den ersten drei Spielen immer einen Patzer hatte, soll sich Sportchef Remo Meyer nach einer Alternative umgesehen haben. Wie der Blick berichtet, ist der FCL bei einem ehemaligen Lausanner fündig geworden: Karlo Letica. Der Vertrag des Kroaten im Waadtland wurde diesen Sommer nicht verlängert, seither ist er vereinslos. In Luzern soll er demnach Simoni als Nummer 1 verdrängen.

Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Junger Spanier für die Grasshoppers
Die Grasshoppers verpflichten Manex Guibelalde von Athletic Bilbao. Der 22-jährige Spanier erhält bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Guibelalde stammt aus der Nachwuchsabteilung von Real Sociedad. Vor einem Jahr wechselte er zum baskischen Rivalen Bilbao, wo der 1,93 m grosse zentrale Mittelfeldspieler für die 2. Mannschaft in der 3. Liga zu 24 Einsätzen kam. (abu/sda)

Manex Guibelalde 🇪🇸
Alter: 22
Position: Zentrales Mitteleld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele


Bremen holt Füllkrug zurück
Niclas Füllkrug steht offenbar vor einer Rückkehr zu Werder Bremen. Schon heute soll der 33-Jährige den Medizincheck absolvieren. Wie «Sky» berichtete, soll der 33-Jährige vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen werden.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. (abu/sda)

Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor

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Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
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Platz 50: Rasmus Höjlund (DEN), Mittelstürmer. Wechselte im August 2023 für 79,8 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
quelle: keystone / peter powell
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