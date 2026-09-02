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Bayern München weiter, aber Osnabrück-Fans brillieren mit Choreo

epa13207703 Osnabrueck fans display a tifo ahead of the German DFB Cup first round soccer match between VfL Osnabrueck and Bayern Munich in Osnabrueck, Germany, 02 September 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUN ...
Osnabrück: Ein Klub fährt Achterbahn.Bild: keystone

Bayern zwar weiter, aber die Osnabrück-Fans gewinnen die Choreo-WM

Der FC Bayern München steht in der 2. Runde des DFB-Pokals. Der Favorit setzte sich beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück souverän mit 4:1 durch, erlebte aber zunächst einen Fehlstart.
02.09.2026, 23:0202.09.2026, 23:02

Bereits in der 5. Minute liess Robin Meissner das Stadion beben. Der Stürmer düpierte Jonathan Tah und schoss den Ball aus rund 30 Metern in den rechten Winkel. Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig war chancenlos.

Der Treffer heizte die Stimmung im Stadion an der Bremer Brücke weiter an. Schon vor dem Anpfiff war sie grandios: Die Osnabrück-Fans kreierten eine beeindruckende Choreo.

Die Antwort des Favoriten auf den frühen Gegentreffer folgte prompt: Nach einem unsauberen Klärungsversuch von Fabinski staubte Bayerns Supertorjäger Harry Kane aus nächster Nähe zum 1:1 ab (18.). Nur sechs Minuten später drehte Tom Bischof die Partie. Nach einem starken Angriff über Michael Olise und Luis Diaz drückte der Mittelfeldspieler den Abpraller zur 2:1-Führung über die Linie.

Bayern Munich players celebrate their victory at the German soccer cup match between VfL Osnabrueck and Bayern Munich in Osnabrueck, Germany, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) Germa ...
Business as usual für Harry Kane und Co.Bild: keystone

Nach dem Seitenwechsel dominierte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany das Geschehen, während sich Osnabrück fast ausschliesslich auf die Defensive konzentrierte. Ein fataler Fehlpass von VfL-Captain Jannik Müller brachte die Vorentscheidung (73.). Lennart Karl bediente Olise, der frech zum 3:1 einlupfte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Kane: Der Engländer verwandelte einen von Müller an Aleksandar Pavlovic verschuldeten Foulpenalty scharf und präzise zum 4:1-Endstand (86.). (ram/sda)

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