Bayern zwar weiter, aber die Osnabrück-Fans gewinnen die Choreo-WM
Bereits in der 5. Minute liess Robin Meissner das Stadion beben. Der Stürmer düpierte Jonathan Tah und schoss den Ball aus rund 30 Metern in den rechten Winkel. Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig war chancenlos.
Der Treffer heizte die Stimmung im Stadion an der Bremer Brücke weiter an. Schon vor dem Anpfiff war sie grandios: Die Osnabrück-Fans kreierten eine beeindruckende Choreo.
Insane Choreo der Osnabrück-Fans im DFB-Pokal gegen den FC Bayern! 😍#vfl1899 #osnfcb #dfbpokal pic.twitter.com/Z6gnRD4JRU— Fussballmafia.de (@fussballmafiade) September 2, 2026
Die Antwort des Favoriten auf den frühen Gegentreffer folgte prompt: Nach einem unsauberen Klärungsversuch von Fabinski staubte Bayerns Supertorjäger Harry Kane aus nächster Nähe zum 1:1 ab (18.). Nur sechs Minuten später drehte Tom Bischof die Partie. Nach einem starken Angriff über Michael Olise und Luis Diaz drückte der Mittelfeldspieler den Abpraller zur 2:1-Führung über die Linie.
Nach dem Seitenwechsel dominierte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany das Geschehen, während sich Osnabrück fast ausschliesslich auf die Defensive konzentrierte. Ein fataler Fehlpass von VfL-Captain Jannik Müller brachte die Vorentscheidung (73.). Lennart Karl bediente Olise, der frech zum 3:1 einlupfte.
Den Schlusspunkt setzte erneut Kane: Der Engländer verwandelte einen von Müller an Aleksandar Pavlovic verschuldeten Foulpenalty scharf und präzise zum 4:1-Endstand (86.). (ram/sda)