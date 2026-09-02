Osnabrück: Ein Klub fährt Achterbahn. Bild: keystone

Bayern zwar weiter, aber die Osnabrück-Fans gewinnen die Choreo-WM

Der FC Bayern München steht in der 2. Runde des DFB-Pokals. Der Favorit setzte sich beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück souverän mit 4:1 durch, erlebte aber zunächst einen Fehlstart.

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Bereits in der 5. Minute liess Robin Meissner das Stadion beben. Der Stürmer düpierte Jonathan Tah und schoss den Ball aus rund 30 Metern in den rechten Winkel. Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig war chancenlos.

Der Treffer heizte die Stimmung im Stadion an der Bremer Brücke weiter an. Schon vor dem Anpfiff war sie grandios: Die Osnabrück-Fans kreierten eine beeindruckende Choreo.

Die Antwort des Favoriten auf den frühen Gegentreffer folgte prompt: Nach einem unsauberen Klärungsversuch von Fabinski staubte Bayerns Supertorjäger Harry Kane aus nächster Nähe zum 1:1 ab (18.). Nur sechs Minuten später drehte Tom Bischof die Partie. Nach einem starken Angriff über Michael Olise und Luis Diaz drückte der Mittelfeldspieler den Abpraller zur 2:1-Führung über die Linie.

Business as usual für Harry Kane und Co. Bild: keystone

Nach dem Seitenwechsel dominierte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany das Geschehen, während sich Osnabrück fast ausschliesslich auf die Defensive konzentrierte. Ein fataler Fehlpass von VfL-Captain Jannik Müller brachte die Vorentscheidung (73.). Lennart Karl bediente Olise, der frech zum 3:1 einlupfte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Kane: Der Engländer verwandelte einen von Müller an Aleksandar Pavlovic verschuldeten Foulpenalty scharf und präzise zum 4:1-Endstand (86.). (ram/sda)