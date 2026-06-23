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Transfer-News: Servette verpflichtet brasilianischen Mittelfeldspieler

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Servette verpflichtet Brasilianer +++ Alvarez will zu Barça, Atlético reagiert deutlich

23.06.2026, 13:5323.06.2026, 13:53
Sportredaktion
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Servette verpflichtet brasilianischen Mittelfeldspieler
Der Servette FC meldet die Verpflichtung des 28-jährigen Brasilianers Pedro Naressi. Der defensive Mittelfeldspieler erhält bei den Genfern einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)


Nadine Riesen wechselt zu West Ham
Die Schweizer Nationalspielerin Nadine Riesen schliesst sich nach ihrem Abgang bei Eintracht Frankfurt West Ham United an. Wie der Klub aus London mitteilt, erhält die 26-jährige Verteidigerin einen Dreijahresvertrag.

Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)


Alvarez fordert Transfer – Atlético reagiert mit klarer Ansage
Julian Alvarez befindet sich derzeit mit Argentinien an der WM. Dort kam er zweimal nur von der Bank – nach dem 2:0-Sieg gegen Österreich liess der Stürmer von Atlético Madrid dann aber eine Bombe platzen. «Es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, aber ich bin eine ehrliche Person: Ich habe mit den Verantwortlichen des Klubs gesprochen und ich denke, dass das beste für alle ein Transfer ist.»

Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)

Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Aufsteiger Vaduz holt Stürmer Dejan Sorgic
Der FC Vaduz hat sich für die Super League verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtet den 36-jährigen Stürmer Dejan Sorgic, der zuletzt in der Challenge League für Yverdon spielte.

Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)

Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Demichelis trainiert künftig den RB Leipzig
Martin Demichelis heisst der neue Trainer von RB Leipzig. Der 45-jährige Argentinier folgt auf Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Bundesligist mitteilte. Demichelis war zuletzt bei Mallorca tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Nun dürfte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben.

Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Ittens Wechsel zu Werder Bremen perfekt
Cédric Itten kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das von Werder Bremen gesuchte Profil, wird Peter Niemeyer, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.

2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.

In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)

Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
Bertone vom Meister nach Luzern
Harter Schlag für den FC Thun: Der Schweizer Meister verliert seinen Leader Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten FC Luzern. «Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)

Leonardo Bertone 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Markwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore
U20-Internationaler Neelakandan leihweise zu Vaduz
Der FC Vaduz verstärkt sich mit dem Schweizer U20-Internationalen Ranjan Neelakandan. Der 21-jährige schweizerisch-italienische Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Zweitligisten Annecy zum Super-League-Aufsteiger.

Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists. (car/sda)


Michael Frey verlässt die Hoppers wieder
Nach nur einem halben Jahr beim Grasshopper Club Zürich verlässt Michael Frey den Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.

Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)

Michael Frey 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Oranje-Flügel für Luzern
Der FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.

Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)

Aurelio Oehlers 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore
Werner wird trotz Erfolgsbilanz entlassen
Trotz Platz 3 in der Bundesliga und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League trennt sich RB Leipzig nach nur einer Saison von Trainer Ole Werner, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.

Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.


FC Basel verpflichtet den Flügelspieler Asane Sow
Der FC Basel verstärkt die Offensive: Der Klub sichert sich die Dienste des 20-jährigen Flügelspielers Asane Sow. Dieser kommt aus Italien und erhält einen Vierjahresvertrag.

Sow sammelte Erfahrungen in der U20-Mannschaft des FC Torino, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit der ersten Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler 53 Pflichtspiele in der Serie C. Für den in Italien aufgewachsenen Spieler folgt nun die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatlandes. (riz/sda)

Asane Sow 🇸🇳
Alter: 20
Position: Flügelspieler
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 7 Tore, 7 Assists