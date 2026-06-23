Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Bertone vom Meister nach Luzern Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten FC Luzern. «Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)



Leonardo Bertone 🇨🇭

Alter: 32 Jahre

Position: Defensives Mittelfeld

Markwert: 400'000 Euro

Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore

Harter Schlag für den FC Thun: Der Schweizer Meister verliert seinen LeaderDer Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten«Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)🇨🇭Alter: 32 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarkwert: 400'000 EuroBilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore U20-Internationaler Neelakandan leihweise zu Vaduz FC Vaduz verstärkt sich mit dem Schweizer U20-Internationalen Ranjan Neelakandan. Der 21-jährige schweizerisch-italienische Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Zweitligisten Annecy zum Super-League-Aufsteiger.



Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists. (car/sda)



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Vaduz (@fcvaduz)

Derverstärkt sich mit dem. Der 21-jährige schweizerisch-italienischewechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischenzum Super-League-Aufsteiger.Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists. (car/sda) Michael Frey verlässt die Hoppers wieder Grasshopper Club Zürich verlässt Michael Frey den Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.



Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)



Michael Frey 🇨🇭

Alter: 31 Jahre

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore

Nach nur einem halben Jahr beimverlässtden Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)🇨🇭Alter: 31 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 400'000 EuroBilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore Oranje-Flügel für Luzern FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.



Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)



Aurelio Oehlers 🇳🇱

Alter: 22 Jahre

Position: Rechtsaussen

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore

Derholt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspielermit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)🇳🇱Alter: 22 JahrePosition: RechtsaussenMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore Werner wird trotz Erfolgsbilanz entlassen RB Leipzig nach nur einer Saison von Trainer Ole Werner, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.



Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.





Trotz Platz 3 in der Bundesliga und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League trennt sichnach nur einer Saison von Trainer, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt. FC Basel verpflichtet den Flügelspieler Asane Sow Der FC Basel verstärkt die Offensive: Der Klub sichert sich die Dienste des 20-jährigen Flügelspielers Asane Sow. Dieser kommt aus Italien und erhält einen Vierjahresvertrag.



Sow sammelte Erfahrungen in der U20-Mannschaft des FC Torino, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit der ersten Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler 53 Pflichtspiele in der Serie C. Für den in Italien aufgewachsenen Spieler folgt nun die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatlandes. (riz/sda)



Asane Sow 🇸🇳

Alter: 20

Position: Flügelspieler

Marktwert: 175'000 Euro

Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 7 Tore, 7 Assists





kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt vonzu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das vongesuchte Profil, wird, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zuwechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainerwar bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)Alter: 29Position: MittelstürmerMarktwert: 1,8 Mio. EuroBilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore