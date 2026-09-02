Nach nur sechs Einsätzen und 115 Minuten ist Schluss: Der frühere Weltmeister Paul Pogba
und Monaco
gehen nach nur einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Der ursprünglich bis 2027 gültige Vertrag sei vorzeitig aufgelöst worden, teilte der französische Erstligist mit. Die gesetzten Ziele seien nach einer gemeinsamen Einschätzung nur teilweise erreicht worden, begründete Monaco die Trennung.
Pogba war im Sommer 2025 als vereinsloser Spieler ins Fürstentum gewechselt. Bei Juventus Turin war sein Vertrag vorzeitig aufgelöst worden, nachdem eine Dopingprobe positiv ausgefallen war. Ob der mittlerweile 33-jährige Weltmeister von 2018, für den Manchester United vor zehn Jahren die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro auf den Tisch legte, seine Karriere andernorts fortsetzt, ist unklar. (ram/sda/dpa)
Paul Pogba
🇫🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Markwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, kein Tor