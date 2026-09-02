The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Der Wechsel von Spaniens Weltmeister-CaptainManchester City soll für den Mittelfeldspieler 76,5 Millionen Euro erhalten. Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilt, unterschrieb Rodri einen Vierjahresvertrag. Damit werde für ihn «ein Traum wahr», erklärte der 30-Jährige aus der Juniorenabteilung von Atlético Madrid.Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)🇪🇸Alter: 30Position: Defensives MittelfeldMarktwert: 55 Mio. EuroBilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore