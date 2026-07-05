heisst der neue Trainer von. Der 45-jährige Argentinier folgt auf Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Bundesligist mitteilte. Demichelis war zuletzt bei Mallorca tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Nun dürfte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben.Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)