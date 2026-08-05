Jaissle trainierte in Österreich Liefering und Salzburg sowie zuletzt während dreier Jahre den saudi-arabischen Klub Al-Ahli. In Newcastle tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Eddie Howe an. (nih/sda)
Transferticker
Diomande wird wohl bald Real Madrids Rekordtransfer +++ Deutscher Trainer für Schär
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Deutscher Trainer für Fabian Schär
Der Schweizer Verteidiger Fabian Schär bekommt bei Newcastle United einen deutschen Trainer. Der 38-jährige Matthias Jaissle unterschrieb beim Klub aus der Premier League einen Vertrag bis 2030, wie Newcastle bekannt gab.
Jaissle trainierte in Österreich Liefering und Salzburg sowie zuletzt während dreier Jahre den saudi-arabischen Klub Al-Ahli. In Newcastle tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Eddie Howe an. (nih/sda)
Jaissle trainierte in Österreich Liefering und Salzburg sowie zuletzt während dreier Jahre den saudi-arabischen Klub Al-Ahli. In Newcastle tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Eddie Howe an. (nih/sda)
Real Madrid und Leipzig einigen sich wohl auf Diomande-Ablöse
Yan Diomande könnte zum teuersten Einkauf in der Geschichte von Real Madrid werden. Die Königlichen haben sich mit Leipzig auf eine Ablösesumme von 125 Millionen Euro geeinigt, wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe auf über 140 Millionen Euro steigen, 135 Millionen Euro seien sehr realistisch. Bisher ist Jude Bellingham mit einer Ablösesumme von 127 Millionen Euro der Rekordtransfer der Madrilenen.
Diomande kam erst im letzten Sommer vom spanischen Erstligisten Leganes in die Bundesliga. Leipzig bezahlte damals 20 MIllionen Euro. Der 19-jährige Ivorer beeindruckte von Beginn weg und spielte sich damit auf den Radar von Real Madrid. Nach langen Verhandlungen stehe ein Transfer nun kurz bevor. (nih)
Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Diomande kam erst im letzten Sommer vom spanischen Erstligisten Leganes in die Bundesliga. Leipzig bezahlte damals 20 MIllionen Euro. Der 19-jährige Ivorer beeindruckte von Beginn weg und spielte sich damit auf den Radar von Real Madrid. Nach langen Verhandlungen stehe ein Transfer nun kurz bevor. (nih)
Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Djibril Sow vor Wechsel nach Italien
Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow wird wohl bald zu Genoa wechseln. Der Mittelfeldspieler vom FC Sevilla müsse nur noch den Medizincheck bestehen, danach stehe einer Unterschrift bis 2030 nichts mehr im Wege, wie Sky-Insider Florian Plettenberg und Blick berichten. Der 29-Jährige sei ein absoluter Wunschspieler von Genoa-Trainer Daniele De Rossi, der Serie-A-Klub bezahle die Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro.
Sow steht seit 2023 in Sevilla unter Vertrag und absolvierte dort genau 100 Spiele. Zuvor hatte er vier Jahre lang für Eintracht Frankfurt gespielt, wobei er den Triumph in der Europa League feiern durfte. In der Schweiz spielte der FCZ-Junior im Profibereich nur für YB. (nih)
Djibril Sow 🇨🇭
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 7,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 5 Tore, 4 Assists
Sow steht seit 2023 in Sevilla unter Vertrag und absolvierte dort genau 100 Spiele. Zuvor hatte er vier Jahre lang für Eintracht Frankfurt gespielt, wobei er den Triumph in der Europa League feiern durfte. In der Schweiz spielte der FCZ-Junior im Profibereich nur für YB. (nih)
Djibril Sow 🇨🇭
Alter: 29
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 7,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 5 Tore, 4 Assists
Tottenham baggert Liverpool-Star an
Eine Verpflichtung von Bradley Barcola könnte bei Liverpool Folgen für Cody Gakpo haben. Der 27-jährige Niederländer spielt nämlich wie der Franzose vornehmlich auf dem linken Flügel. Derzeit führe das Umfeld von Gakpo Gespräche mit Tottenham Hotspur, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Der Klub aus London hat den 54-fachen Nationalspieler schon länger auf dem Zettel, vor einem Monat war ein Verkauf für Liverpool aber noch ausgeschlossen. Nun habe sich die Tür jedoch geöffnet – alles hänge am finanziellen Paket und eben Bradley Barcola, der für eine enorm hohe Ablösesumme von Paris Saint-Germain kommen könnte. (nih)
Cody Gakpo 🇳🇱
Alter: 27
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 9 Tore, 6 Assists
Cody Gakpo 🇳🇱
Alter: 27
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 9 Tore, 6 Assists
Junger Italiener für die Grasshoppers
Die Grasshoppers ergänzen ihr Kader mit dem 19-jährigen Italiener Diego Ferrazza. Der Stürmer wechselt aus der Nachwuchsabteilung des Serie-C-Vereins Spezia nach Zürich. Er hat einen bis zum Ende der Saison 2028/29 laufenden Vertrag unterzeichnet. (abu/sda)
Diego Ferrazza 🇮🇹
Alter: 19
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 10'000 Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 8 Tore
Diego Ferrazza 🇮🇹
Alter: 19
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 10'000 Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 8 Tore
Salah unterschreibt bei Trabzonspor
Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor. Der 34-jährige Ägypter hat seinen Vertrag beim FC Liverpool nach der letzten Saison ein Jahr vor Ablauf in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst und unterschreibt beim türkischen Erstligisten für zwei Jahre. Trabzonspor wurde in der letzten Saison hinter Galatasaray und Fenerbahce Dritter der Süper Lig und nimmt an der Qualifikation zur Europa League teil.
Der Rechtsaussen spielte die letzten neun Saisons bei Liverpool, gewann zweimal die englische Meisterschaft sowie in der Saison 2018/19 die Champions League. Zuvor hatte er unter anderem für die AS Roma und Chelsea gespielt. Seine internationale Karriere lancierte Salah einst beim FC Basel, wo er zwischen Sommer 2012 und Januar 2014 unter Vertrag gestanden hatte. (nih)
Mohamed Salah 🇪🇬
Alter: 34 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen
Der Rechtsaussen spielte die letzten neun Saisons bei Liverpool, gewann zweimal die englische Meisterschaft sowie in der Saison 2018/19 die Champions League. Zuvor hatte er unter anderem für die AS Roma und Chelsea gespielt. Seine internationale Karriere lancierte Salah einst beim FC Basel, wo er zwischen Sommer 2012 und Januar 2014 unter Vertrag gestanden hatte. (nih)
Mohamed Salah 🇪🇬
Alter: 34 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 12 Tore, 10 Vorlagen
Basels Salah leihweise nach Belgien
Ibrahim Salah, Flügelspieler des FC Basel, bestreitet die kommende Saison in Belgien. Der Super-League-Klub bestätigt den leihweisen Wechsel des belgisch-marokkanischen Doppelbürgers zu Royal Antwerpen.
Der 24-jährige Salah kam im September 2025 nach Basel und erzielte in 35 Pflichtspielen vier Tore. In Antwerpen wird er Teamkollege von Michael Frey, Trainer ist Marvin Compper, der bisherige Assistent beim FC St. Gallen. (nih/sda)
Ibrahim Salah 🇲🇦
Alter: 24 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen
Der 24-jährige Salah kam im September 2025 nach Basel und erzielte in 35 Pflichtspielen vier Tore. In Antwerpen wird er Teamkollege von Michael Frey, Trainer ist Marvin Compper, der bisherige Assistent beim FC St. Gallen. (nih/sda)
Ibrahim Salah 🇲🇦
Alter: 24 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen
Van Gaal wäre bereit für Niederlande-Job
Wird Louis van Gaal zum vierten Mal Nationaltrainer der Niederlande? Der frühere Bayern- und Barcelona-Trainer, der am Samstag 75 Jahre alt wird, wurde von der Zeitung «De Telegraaf» ins Spiel gebracht. Er selbst erklärte sich bei Voetball International bereit dazu. «Ich will dem niederländischen Verband immer helfen.» Mit dem Kader des Nationalteams sehe er durchaus die Möglichkeit, «Europa- oder Weltmeister werden zu können». Gleichzeitig erklärte er aber, dass es keine Gespräche mit dem Verband gegeben habe. Davon, dass sein Name wieder auftauche, zeigte er sich gewissermassen überrascht.
Ronald Koeman ist nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Marokko zurückgetreten. Seither hätten Arne Slot, Erik ten Hag und Peter Bosz abgesagt. Derzeit führen Sportdirektor Nigel de Jong und Aufsichtsrat Clarence Seedorf angeblich Gespräche mit U21-Nationaltrainer Michael Reiziger. (nih)
Ronald Koeman ist nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Marokko zurückgetreten. Seither hätten Arne Slot, Erik ten Hag und Peter Bosz abgesagt. Derzeit führen Sportdirektor Nigel de Jong und Aufsichtsrat Clarence Seedorf angeblich Gespräche mit U21-Nationaltrainer Michael Reiziger. (nih)
Guimaraes-Wechsel zu Arsenal nähert sich – Newcastle will BVB-Star als Ersatz
Eine Einigung zwischen Arsenal und Newcastle United in den Verhandlungen um den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes rückt näher. Wie Insider David Ornstein von The Athletic berichtet, wollen alle Parteien das Thema demnächst abschliessen. Guimaraes dürfte also bald für den englischen Meister auflaufen. L'Equipe schreibt von einer Ablösesumme für den 28-Jährigen in Höhe von rund 90 Millionen Euro, die Newcastle direkt in einen Ersatz investieren möchte. So wollen die Magpies angeblich die Bemühungen um Felix Nmecha intensivieren. Der 25-jährige Deutsche hat aber erst gerade bei Borussia Dortmund verlängert und soll rund 120 Millionen Euro kosten. Ob der BVB den Leistungsträger überhaupt ziehen lassen möchte, ist unklar. (nih)
Bruno Guimaraes 🇧🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen
Felix Nmecha 🇩🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen
Bruno Guimaraes 🇧🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen
Felix Nmecha 🇩🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen
Ter Stegen von Barcelona an Ajax ausgeliehen
Marc-André ter Stegen spielt in der kommenden Saison bei Ajax Amsterdam. Der 34-jährige Goalie wird für ein Jahr vom FC Barcelona an die Niederländer ausgeliehen, teilten beide Klubs mit.
Ter Stegen hat unter Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter liess sich der Deutsche deshalb zum späteren Absteiger FC Girona ausleihen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln.
Allerdings zog sich der frühere Gladbacher gleich im zweiten Spiel mit Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die für ihn letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-fache Internationale seit 2014 und noch bis 2028 unter Vertrag. (riz/sda/dpa)
Marc-André ter Stegen 🇪🇸
Alter: 34
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 2 Gegentore
Ter Stegen hat unter Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter liess sich der Deutsche deshalb zum späteren Absteiger FC Girona ausleihen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln.
Allerdings zog sich der frühere Gladbacher gleich im zweiten Spiel mit Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die für ihn letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-fache Internationale seit 2014 und noch bis 2028 unter Vertrag. (riz/sda/dpa)
Marc-André ter Stegen 🇪🇸
Alter: 34
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 2 Gegentore
Vladimir Petkovic nicht mehr Trainer von Algerien
Vladimir Petkovic ist nicht mehr Nationaltrainer Algeriens. Der Fussball-Verband der Nordafrikaner gab am Montagabend die einvernehmliche Trennung vom früheren Schweizer Nationalcoach bekannt.
Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens. Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger qualifizierte das Team für die WM 2026 und weist mit 23 Siegen, 5 Remis und 5 Niederlagen in 33 Länderspielen eine gute Bilanz auf. Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den grossen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinal an der Schweiz (0:2) und beim Afrika-Cup einige Monate zuvor war das Viertelfinal-Out gegen Nigeria eine Enttäuschung gewesen. (abu/sda)
Petkovic war seit März 2024 Nationalcoach Algeriens. Der 62-jährige schweizerisch-kroatische Doppelbürger qualifizierte das Team für die WM 2026 und weist mit 23 Siegen, 5 Remis und 5 Niederlagen in 33 Länderspielen eine gute Bilanz auf. Zum Verhängnis wurden Petkovic die Resultate bei den grossen Turnieren: Bei der WM in diesem Sommer scheiterte Algerien im Sechzehntelfinal an der Schweiz (0:2) und beim Afrika-Cup einige Monate zuvor war das Viertelfinal-Out gegen Nigeria eine Enttäuschung gewesen. (abu/sda)
Peter Gulacsi wechselt zu Villarreal
Der ungarische Goalie Peter Gulacsi verlässt nach elf Jahren Leipzig. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt der 36-Jährige zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Villarreal. (nih/sda)
Peter Gulacsi 🇭🇺
Alter: 36
Position: Goalie
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 32 Gegentore, 9 Spiele zu null
Peter Gulacsi 🇭🇺
Alter: 36
Position: Goalie
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 32 Gegentore, 9 Spiele zu null
Chelsea verpflichtet Jordan Henderson
Chelsea verzeichnet seinen zehnten Neuzugang in diesem Sommer. Die neu von Xabi Alonso trainierten Londoner vermeldeten am Montag die Verpflichtung von Routinier Jordan Henderson. Der 36-Jährige stösst mit einem Zweijahresvertrag von Ligakonkurrent Brentford zu Chelsea.
Henderson war zuletzt Teil der englischen WM-Mannschaft, kam aber nur zu einem Teileinsatz, bevor er sich in der K.o.-Runde beim Jubeln verletzte. In der Premier League hat er schon über 450 Spiele bestritten, die meisten davon mit dem FC Liverpool, für welchen er zwischen 2011 und 2023 spielte. (nih/sda)
Jordan Henderson 🏴
Alter: 36
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Henderson war zuletzt Teil der englischen WM-Mannschaft, kam aber nur zu einem Teileinsatz, bevor er sich in der K.o.-Runde beim Jubeln verletzte. In der Premier League hat er schon über 450 Spiele bestritten, die meisten davon mit dem FC Liverpool, für welchen er zwischen 2011 und 2023 spielte. (nih/sda)
Jordan Henderson 🏴
Alter: 36
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
BVB investiert 30 Millionen in jungen Griechen
Konstantinos Karetsas wechselt von Genk zu Borussia Dortmund. Der erst 18 Jahre alte Kreativspieler kostet Medienberichten zufolge mindestens 30 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könnte Karetsas noch bis zu 33 Millionen Euro teuer werden.
Aufgrund der Ablöse ist er der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Ousmane Dembélé 2016. Der Franzose kostete damals rund 35 Millionen Euro. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2031 gültig. (abu/t-online.de)
Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists
Aufgrund der Ablöse ist er der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Ousmane Dembélé 2016. Der Franzose kostete damals rund 35 Millionen Euro. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2031 gültig. (abu/t-online.de)
Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists
Latte Lath wechselt zu Union Berlin, Geubbels nach Lecce
Zwei frühere St. Galler Stürmer haben einen neuen Verein gefunden. Während Willem Geubbels vom FC Paris in die Serie A zu US Lecce wechselt, spielt Emmanuel Latte Lath neu für Union Berlin. Der Transfer zum Bundesligisten mit dem Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli erfolgt auf Leihbasis mit Kaufoption vom MLS-Klub Atlanta United.
Latte Lath war vor einem Jahr vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough für 21,25 Millionen Euro in die USA gewechselt, was damals ein Rekordtransfer für die MLS bedeutete. Nach einer enttäuschenden Saison kehrt der 27-jährige Ivorer nun nach Europa zurück. In der Saison 2022/23 spielte der Stürmer leihweise für den FC St. Gallen und beeindruckte mit 16 Toren in 34 Pflichtspielen. Geubbels absolvierte vergangene Saison 24 Spiele für Paris FC in der Ligue 1 und erzielte dabei fünf Tore. Bei Lecce unterschrieb er nun einen bis 2030 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. (riz/sda)
Willem Geubbels 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 30 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage
Emmanuel Latte Lath 🇨🇮
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage
Latte Lath war vor einem Jahr vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough für 21,25 Millionen Euro in die USA gewechselt, was damals ein Rekordtransfer für die MLS bedeutete. Nach einer enttäuschenden Saison kehrt der 27-jährige Ivorer nun nach Europa zurück. In der Saison 2022/23 spielte der Stürmer leihweise für den FC St. Gallen und beeindruckte mit 16 Toren in 34 Pflichtspielen. Geubbels absolvierte vergangene Saison 24 Spiele für Paris FC in der Ligue 1 und erzielte dabei fünf Tore. Bei Lecce unterschrieb er nun einen bis 2030 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. (riz/sda)
Willem Geubbels 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 30 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage
Emmanuel Latte Lath 🇨🇮
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 26: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage
Kolo Muani wechselt zu Juventus Turin
Randal Kolo Muani wechselt von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin. Wie die Italiener bekannt geben, unterschrieb der 32-fache französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031. Mit Bonus könnten für den 27-jährigen Stürmer 50 Millionen Euro fällig werden. Kolo Muani spielte bereits im ersten Halbjahr 2025 leihweise für Juventus, in der vergangenen Saison war er an Tottenham ausgeliehen. (sda)
Simon Sohm wechselt innerhalb der Serie A
Der Zürcher Mittelfeldspieler Simon Sohm spielt auch nächste Saison in der Serie A. Der 25-Jährige wird von der Fiorentina an den Aufsteiger Venezia ausgeliehen, wie der Klub aus Venedig mitteilt.
Sohm war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von Parma zur Fiorentina transferiert worden. In Florenz erlebte er ein unglückliches erstes Halbjahr, bevor er leihweise nach Bologna weitergegeben wurde. Bei Venezia wird der vierfache Nationalspieler unter anderem an der Seite des Schweizer U21-Internationalen Junior Ligue spielen. (riz/sda)
Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeldspieler
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
Sohm war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von Parma zur Fiorentina transferiert worden. In Florenz erlebte er ein unglückliches erstes Halbjahr, bevor er leihweise nach Bologna weitergegeben wurde. Bei Venezia wird der vierfache Nationalspieler unter anderem an der Seite des Schweizer U21-Internationalen Junior Ligue spielen. (riz/sda)
Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeldspieler
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
Vaduz verstärkt sich
Super-League-Aufsteiger Vaduz verpflichtet von KAS Eupen aus der zweiten belgischen Liga Mittelstürmer Daniel Kasper. Der 24-jährige Deutsche erhielt einen Vertrag bis Ende der Vorrunde, wie Vaduz mitteilt. (riz/sda)
Daniel Kasper 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 2 Tore
Daniel Kasper 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 2 Tore
Cordova verlässt YB erneut leihweise
Die Young Boys geben Stürmer Sergio Cordova leihweise mit Kaufoption ab. Der 28-jährige Venezolaner wechselt bis Ende Saison zu Batman Petrolspor in die zweite türkische Liga.
Cordova, der für YB in 33 Spielen zweimal getroffen hat, war bereits im letzten halben Jahr an St. Louis City ausgeliehen. (con/sda)
Sergio Córdova 🇻🇪 Alter: 28 Jahre Position: Mittelstürmer Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen
Cordova, der für YB in 33 Spielen zweimal getroffen hat, war bereits im letzten halben Jahr an St. Louis City ausgeliehen. (con/sda)
Sergio Córdova 🇻🇪 Alter: 28 Jahre Position: Mittelstürmer Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen
Arsenal möchten Newcastle-Star verpflichten
Kommt es für Newcastle United zu einem Millionenregen? Wie «The Athletic» berichtet, ist Arsenal bereit 86 Millionen Franken für den Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes zu bezahlen. Arsenal versuchte schon einmal, den Brasilianer zu verpflichten, Newcastle lehnte das 75-Millionen-Franken-Angebot aber ab.
Die Magpies konnten sich in diesem Sommer bereits über zwei grosse Transfererlöse freuen. Sandro Tonali wurde für 109 Millionen Franken an Tottenham verkauft und Barcelona bezahlte 75 Millionen Franken für Anthony Gordon (riz)
Bruno Guimaraes 🇧🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen
Die Magpies konnten sich in diesem Sommer bereits über zwei grosse Transfererlöse freuen. Sandro Tonali wurde für 109 Millionen Franken an Tottenham verkauft und Barcelona bezahlte 75 Millionen Franken für Anthony Gordon (riz)
Bruno Guimaraes 🇧🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen
Lausanne verpflichtet PSG-Talent
Der FC Lausanne-Sport nimmt den 20-jährigen Franzosen Thomas Cordier unter Vertrag. Der linke Aussenverteidiger wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Paris Saint-Germain für die nächsten drei Saisons zum Super-League-Klub, wie die Waadtländer mitteilten.
Cordier wurde bei PSG ausgebildet. Mit den Nachwuchsteams gewann er zweimal die französische U19-Meisterschaft und kam zudem in der UEFA Youth League zum Einsatz. Gegen Ende der vergangenen Saison gehörte er zweimal zum Kader der ersten Mannschaft in der Ligue 1, kam jedoch nicht zum Einsatz. (riz/sda)
Thomas Cordier 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Bilanz 2025/26: 13 Spiele, 1 Tor
Cordier wurde bei PSG ausgebildet. Mit den Nachwuchsteams gewann er zweimal die französische U19-Meisterschaft und kam zudem in der UEFA Youth League zum Einsatz. Gegen Ende der vergangenen Saison gehörte er zweimal zum Kader der ersten Mannschaft in der Ligue 1, kam jedoch nicht zum Einsatz. (riz/sda)
Thomas Cordier 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Bilanz 2025/26: 13 Spiele, 1 Tor
John Stones wechselt zu Inter Mailand
Der englische Innenverteidiger John Stones setzt seine Karriere bei Inter Mailand fort. Der 93-fache Nationalspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag, teilte der italienische Meister mit.
Stones spielte die letzten zehn Jahre für Manchester City und gewann mit dem in dieser Zeitspanne von Pep Guardiola trainierten Klub 20 Titel. Im Juli lief sein Vertrag mit City aus. (nih/sda/afp)
John Stones 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele
Stones spielte die letzten zehn Jahre für Manchester City und gewann mit dem in dieser Zeitspanne von Pep Guardiola trainierten Klub 20 Titel. Im Juli lief sein Vertrag mit City aus. (nih/sda/afp)
John Stones 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele
Michi Frey zurück nach Belgien
Das Zürcher Gastspiel von Michael Frey ist wieder vorbei. Nach einem halben Jahr bei den Grasshoppers (14 Spiele, 2 Tore) kehrt der Berner Stürmer nach Belgien zurück. Bei Royal Antwerpen unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Den Verein aus Belgien kennt er bereits. Im Sommer 2021 wechselte er von Fenerbahce zu Antwerpen und erzielte dort in 69 Spielen 33 Tore. (abu)
Michael Frey 🇨🇭
Alter: 32
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 0,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore, 2 Assists
Michael Frey 🇨🇭
Alter: 32
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 0,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore, 2 Assists
Lausanne holt ManUtd-Verteidiger
Lausanne-Sport verpflichtet Tyler Fredricson. Wie der Westschweizer Verein mitteilte, wechselt der Innenverteidiger von Manchester United in die Super League und unterschreibt einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag.
Fredricson bestritt bisher drei Einsätze in der Premier League. Die vergangene Spielzeit war für den 21-jährigen Engländer geprägt von viel Konkurrenz in der 1. Mannschaft und zwei Verletzungen, weswegen er in der höchsten englischen Liga nur zu einem Kurzeinsatz kam. (ram/sda)
Tyler Fredricson 🏴
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, kein Tor
Fredricson bestritt bisher drei Einsätze in der Premier League. Die vergangene Spielzeit war für den 21-jährigen Engländer geprägt von viel Konkurrenz in der 1. Mannschaft und zwei Verletzungen, weswegen er in der höchsten englischen Liga nur zu einem Kurzeinsatz kam. (ram/sda)
Tyler Fredricson 🏴
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, kein Tor
Chelsea krallt sich für 60 Mio. Lacroix
Der Franzose Maxence Lacroix wechselt den Klub, muss aber nicht umziehen. Den Verteidiger zieht es innerhalb Londons von Crystal Palace zu Chelsea. Die Blues bezahlen rund 60 Mio. Euro für Lacroix, der an der WM in drei Spielen zum Einsatz kam. Mit Crystal Palace gewann er den FA Cup und in der abgelaufenen Saison die Conference League. (ram)
Maxence Lacroix 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 3 Tore
Maxence Lacroix 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 3 Tore
FCB gibt Marin Soticek vorerst leihweise ab
Der FC Basel verleiht Marin Soticek nach der Verpflichtung von Flügelspieler Aaron Malouda an Hajduk Split. Die Kroaten verfügen über eine Kaufoption, wie der FCB am Mittwochabend mitteilt. Der 21-jährige Kroate absovlierte in zwei Jahren 70 Einsätze und erzielte sieben Tore sowie sieben Assists. (nih)
Marin Soticek 🇭🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Marin Soticek 🇭🇷
Alter: 21 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Eray Cömert wechselt zu Torino
Eray Cömert setzt seine Karriere in Italiens Serie A fort. Der 28-jährige Schweizer Internationale und WM-Teilnehmer spielt in Zukunft für Torino, wie der Turiner Klub bekannt gibt.
Anfang Juli war der Vertrag zwischen Cömert und Valencia nach viereinhalb Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Der Verteidiger hatte im Winter 2022 von Basel nach Spanien gewechselt. Je eine Saison spielte er seither leihweise auch für Nantes und Valladolid.
Torino belegt letzte Saison in der italienischen Meisterschaft den 12. Platz. (nih/sda)
Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Anfang Juli war der Vertrag zwischen Cömert und Valencia nach viereinhalb Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Der Verteidiger hatte im Winter 2022 von Basel nach Spanien gewechselt. Je eine Saison spielte er seither leihweise auch für Nantes und Valladolid.
Torino belegt letzte Saison in der italienischen Meisterschaft den 12. Platz. (nih/sda)
Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Basel verpflichtet Sohn von Frankreich-Legende
Der FC Basel verpflichtet Aaron Malouda vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK. Der 20-jährige Flügelspieler werde mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet, wie der Klub am Mittwochabend mitteilt.
Der Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, der mit Chelsea die Champions League gewann, wurde bei Stade Rennes ausgebildet und spielte ausserdem für die zweite Mannschaft von OSC Lille. Die letzte Saison verbrachte er in Aserbaidschan, wo er neun Tore und vier Assists zum Meistertitel beitrug. Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann spricht von einem «trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler», Malouda selbst freut sich unter anderem auf die «leidenschaftlichen Fans». (nih)
Aaron Malouda 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 900'000 Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Der Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, der mit Chelsea die Champions League gewann, wurde bei Stade Rennes ausgebildet und spielte ausserdem für die zweite Mannschaft von OSC Lille. Die letzte Saison verbrachte er in Aserbaidschan, wo er neun Tore und vier Assists zum Meistertitel beitrug. Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann spricht von einem «trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler», Malouda selbst freut sich unter anderem auf die «leidenschaftlichen Fans». (nih)
Aaron Malouda 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 900'000 Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Neuer vor letzter Saison
Torhüter Manuel Neuer steht wohl vor seiner letzten Saison. «Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre», sagte der Bayern-Keeper beim Trainingsauftakt zur «Bild»-Zeitung. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 startet in seine 21. Bundesliga-Saison. (ram)
Manuel Neuer 🇩🇪
Alter: 40 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 11 zu Null
Manuel Neuer 🇩🇪
Alter: 40 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 11 zu Null
Liverpool angelt sich Barcola
Stürmer Bradley Barcola ist sich mit dem FC Liverpool über einen Transfer einig. Nach einem Gespräch mit dem neuen Trainer der Reds, Andoni Iraola, habe er seine Zustimmung gegeben, heisst es. Nun verhandeln Liverpool und Paris Saint-Germain, wobei die Klubs noch weit von einer Einigung entfernt seien. Zuletzt war von einer Ablöse von 170 Millionen Euro die Rede.
Sollte PSG Barcola abgeben, würde es sich um Ersatz bemühen. Dieser könnte Yan Diomandé heissen. Der 19-jährige von RB Leipzig soll sich mit Real Madrid zwar bereits einig sein, doch vielleicht heisst die nächste Station seiner Karriere Paris. (ram)
Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore, 7 Assists
Quelle: L'Équipe
Sollte PSG Barcola abgeben, würde es sich um Ersatz bemühen. Dieser könnte Yan Diomandé heissen. Der 19-jährige von RB Leipzig soll sich mit Real Madrid zwar bereits einig sein, doch vielleicht heisst die nächste Station seiner Karriere Paris. (ram)
Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore, 7 Assists
Quelle: L'Équipe
Sancho ab in die Wüste?
Die ins Stocken geratene Karriere von Jadon Sancho könnte in Katar weitergehen. Der nach Ablauf seines Vertrags bei Manchester United vereinslose Engländer wird mit Al-Rayyan SC in Verbindung gebracht. Eine Rückkehr nach Dortmund könnte an Sanchos Gehalt scheitern, denn der BVB will ihm maximal fünf Millionen Euro im Jahr bezahlen. (ram)
Jadon Sancho 🏴
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 1 Tor
Quelle: Footmercato
Jadon Sancho 🏴
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 1 Tor
Quelle: Footmercato
Mancini kehrt wohl zur italienischen Nationalmannschaft zurück
Nachdem Andrea Pirlo doch nicht neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft wird, holt der vierfache Weltmeister wohl Roberto Mancini zurück auf die Trainerbank. Dies berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Mancini stand bereits von 2018 bis 2023 bei der Squadra Azzura an der Seitenlinie. Zwar gewannen die Italiener mit Mancini im Jahr 2021 die Europameisterschaft, verpassten aber die darauffolgende Weltmeisterschaft.
Nachdem Mancini im Sommer 2023 zurücktrat, wechselte der mittlerweile 62-Jährige kurze Zeit später zur saudiarabischen Nationalmannschaft. Danach folgte noch ein kurzes Engagement beim saudischen Verein Al-Sadd. (riz)
Nachdem Mancini im Sommer 2023 zurücktrat, wechselte der mittlerweile 62-Jährige kurze Zeit später zur saudiarabischen Nationalmannschaft. Danach folgte noch ein kurzes Engagement beim saudischen Verein Al-Sadd. (riz)
🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.
Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0
Sassuolo soll Freuler ein Angebot gemacht haben
Natispieler Remo Freuler ist weiterhin ohne Vertrag in der kommenden Saison. Nun soll Serie-A-Verein Sassuolo dem Mittelfeldspieler ein Angebot gemacht haben, berichtet «TuttoMercatoWeb». Bereits länger ist klar, dass auch Olympiakos Piräus und der SC Neom aus Saudi-Arabien am 34-Jährigen interessiert sind. Freuler selbst hofft laut «La Gazzetta dello Sport» dass er zu seinem vorherigen Verein Bologna zurückkehren kann. (riz)
Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Akanji bekommt altbekannte Konkurrenz
John Stones soll sich mit Inter Mailand einig sein. Nachdem sein Vertrag bei Manchester City ausgelaufen ist, werde der 32-jährige Innenverteidiger seine Karriere gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano in der Serie A fortsetzen. Dort trifft er auch seinen alten Gefährten Manuel Akanji, der in diesem Sommer nach einjähriger Leihe definitiv zu Inter gewechselt ist. Der Engländer und der Schweizer konkurrieren mit Alessandro Bastoni, Yann Bisseck und Benjamin Pavard um die Positionen in der Dreierkette. (nih)
John Stones 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele
John Stones 🏴
Alter: 32 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele
BVB sichert sich wohl griechisches Juwel
Die Verhandlungen zogen sich hin, doch nun scheint Borussia Dortmund eine Einigung mit Genk getroffen und im Rennen um den 18-jährigen Konstantinos Karetsas damit unter anderem die AC Milan ausgestochen zu haben. Der Kicker bestätigte belgische Berichte, dass der BVB für den griechischen Spielmacher 30 Millionen Euro hinblättere. Dazu kämen zwei Millionen Euro in realistisch erreichbaren Bonuszahlungen. Karetsas ist in Genk geboren und spielte bisher nur für seinen Heimatklub. In der letzten Saison brillierte er in der heimischen Liga mit elf Assists. Auch in der Europa League, in der Genk den Achtelfinal erreichte, konnte er glänzen – unter anderem traf er gegen den FC Basel. (nih)
Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists
Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists
Chelsea arbeitet an Verpflichtung von Routinier für Sturm
Es ist lange her, dass Danny Welbeck als eines der grössten Sturmtalente Englands galt. Der Manchester-United-Junior gab sein Premier-League-Debüt noch vor seinem 18. Geburtstag im November 2008 und traf dabei gleich. Seither sind 399 Spiele und 89 Tore in Englands Oberhaus hinzugekommen. Ausserdem absolvierte er 42 Länderspiele. Mittlerweile ist er längst ein Routinier und spielt seit sechs Jahren für Brighton. In den letzten beiden Saisons traf er zweistellig. Deshalb zeigt gemäss Transfer-Insider David Ornstein von The Athletic nun Chelsea Interesse am 35-jährigen Stürmer, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Trainer Xabi Alonso gefalle Welbeck als Spieler sowie als Anführer. Alle Seiten würden sich optimistisch zeigen, dass eine Einigung gefunden werden könne. Im Gegenzug sei es möglich, dass Chelsea die Stürmer Liam Delap und Emmanuel Emegha ziehen lässt. (nih)
Danny Welbeck 🏴
Alter: 35 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 14 Tore, 2 Assists
Danny Welbeck 🏴
Alter: 35 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 40 Spiele, 14 Tore, 2 Assists
ManCity will Marokko-Shootingstar
Mit Marokko schaffte es Ayyoub Bouaddi, der auch für Frankreich hätte spielen können, bis in den WM-Viertelfinal. Der 18-jährige Mittelfeldspieler überzeugte mit seiner Ruhe am Ball und seinem Spielverständnis. Auch bei OSC Lille war er trotz seines jungen Alters schon die ganze letzte Saison gesetzt. Nun hat jedoch Manchester City angeklopft. Gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano würden sowohl Bouaddi als auch Lille mit den Skyblues verhandeln. Diese seien der am stärksten interessierte Klub. Es sei jedoch noch unklar, ob ein allfälliger Wechsel des Jungstars noch in diesem Sommer oder erst im Jahr 2027 vollzogen würde. (nih)
Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 1 Assist
Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 1 Assist
170 Mio. Euro für Barcola?
Stürmer Bradley Barcola ist heiss begehrt. Um den Stürmer von Paris St-Germain buhlen dem Vernehmen nach besonders Arsenal und Liverpool. Der 23-jährige Franzose wäre ein teures Investment: PSG verlangt offenbar rund 170 Millionen Euro. (ram)
Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore, 7 Assists
Quelle: The Times
Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore, 7 Assists
Quelle: The Times
Diomandé mit Real Madrid einig
Die Karriere von Yan Diomandé geht womöglich in Madrid weiter. Der Angreifer und Real Madrid haben sich über einen Vertrag geeinigt. Nun müssen sich die Klubs einigen. RB Leipzig verlangt dem Vernehmen nach eine Ablöse von mindestens 120 Millionen Euro – nachdem es für Diomandé vor einem Jahr 20 Millionen Euro an CD Leganés überwiesen hatte. (ram)
Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Quelle: BBC
Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 19 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Quelle: BBC
WM-Held Vozinha wechselt nach Chile
Bei der WM 2026 begeisterte Kap-Verde-Torhüter Vozinha die ganze Fussballwelt. Nun hat der 40-Jährige einen neuen Verein gefunden. In Zukunft läuft Vozinha für den chilenischen Verein CSD Colo Coloauf. Der Präsident Anibal Mosa kündigte an: «Vozinha wird Spieler von Colo-Colo werden, er wird in den nächsten Tagen nach Chile kommen, die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und anschliessend hier im Stadion vorgestellt werden.» Der Klub aus der chilenischen Hauptstadt Santiago gewann bereits 34 Mal die nationale Meisterschaft. (riz)
Vozinha🇨🇻
Alter: 40
Position: Torhüter
Marktwert: 0,55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 6 Spiele ohne Gegentor
Vozinha🇨🇻
Alter: 40
Position: Torhüter
Marktwert: 0,55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 6 Spiele ohne Gegentor
Eray Cömert vor Wechsel nach Italien
Ende Juni lief der Vertrag von Eray Cömert beim FC Valencia nach vier Jahren aus. Nun hat der Schweizer Innenverteidiger wohl einen neuen Arbeitgeber gefunden: Wie unter anderem Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 28-Jährige mit dem FC Turin einig. So soll Cömert, der Teil des Schweizer WM-Kaders war aber nur zu einem Einsatz kam, beim Serie-A-Klub einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Es wäre seine vierte Station, seitdem er seinen Jugendklub Basel verlassen hat. Valencia verlieh ihn jeweils eine Saison lang an Nantes und Valladolid. (nih)
Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Eray Cömert 🇨🇭
Alter: 28
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Real Madrid jagt Rodri und Jungstar Diomandé
Das wäre eine ordentliche Ansage: Real Madrid plant gleich zwei Toptransfers. Einerseits arbeiten die Königlichen gemäss übereinstimmenden Medienberichten daran, Rodri von Manchester City loszueisen. Der 30-jährige Spanier, der gerade zum besten Spieler der WM ausgezeichnet wurde, liebäugelte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Transfer zu Real Madrid. Sein Vertrag bei Manchester City läuft nur noch ein Jahr, doch bemüht sich sein aktueller Klub sehr um eine Verlängerung. Real Madrid gehe aber davon aus, dass Rodri in diesem Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln werde.
Ausserdem seien die Madrilenen gemäss The Athletic dem Tauziehen um Leipzig-Juwel Yan Diomandé beigetreten. Der 19-jährige Flügelspieler wird von PSG und Liverpool umgarnt, doch beharre Leipzig auf einem Verbleib. Angebote in Höhe von rund 100 Millionen Euro hätte der Bundesligist bereits abgelehnt – er fordere rund 130 Millionen Euro. Verhandlungen zwischen Leipzig und Real Madrid würden derzeit laufen, wobei auch die Königlichen noch weit von der geforderten Ablöse entfernt seien. (nih)
Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 22
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Ausserdem seien die Madrilenen gemäss The Athletic dem Tauziehen um Leipzig-Juwel Yan Diomandé beigetreten. Der 19-jährige Flügelspieler wird von PSG und Liverpool umgarnt, doch beharre Leipzig auf einem Verbleib. Angebote in Höhe von rund 100 Millionen Euro hätte der Bundesligist bereits abgelehnt – er fordere rund 130 Millionen Euro. Verhandlungen zwischen Leipzig und Real Madrid würden derzeit laufen, wobei auch die Königlichen noch weit von der geforderten Ablöse entfernt seien. (nih)
Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Yan Diomandé 🇨🇮
Alter: 22
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists
Georgios Koutsias verlässt Lugano
Georgios Koutsias verlässt den FC Lugano in Richtung Portugal. Wie die Tessiner am Freitag mitteilten, unterschrieb der Grieche einen Vertrag beim Erstligisten Famalicão. In der Super League war Koutsias für Lugano seit Anfang 2025 zu 58 Einsätzen in Pflichtspielen gekommen. Der Stürmer traf insgesamt 14 Mal. (nih/sda)
Georgios Koutsias 🇬🇷
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 6 Tore, 3 Assists
Georgios Koutsias 🇬🇷
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 6 Tore, 3 Assists
Koné bleibt leihweise bei Lausanne
Sékou Koné spielt auch in der kommenden Saison leihweise für Lausanne-Sport, wie der Westschweizer Super-League-Klub am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige kam im Februar 2026 von Manchester United nach Lausanne und bestritt bisher fünf Spiele für die erste Mannschaft, ehe er für den Rest der Saison verletzt ausfiel.
Gleichzeitig gab Lausanne-Sport den Abgang von Mayka Okuka bekannt, der bei Yverdon Sport einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Der 23-jährige Mittelfeldspieler lief seit März 2025 auf Leihbasis für Stade Nyonnais in der Challenge League auf. (nih/sda)
Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 8 Spiele
Gleichzeitig gab Lausanne-Sport den Abgang von Mayka Okuka bekannt, der bei Yverdon Sport einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Der 23-jährige Mittelfeldspieler lief seit März 2025 auf Leihbasis für Stade Nyonnais in der Challenge League auf. (nih/sda)
Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 8 Spiele
Aigbogun wechselt zu Como 1907
Eseosa Aigbogun schliesst sich dem Serie-A-Aufsteiger Como 1907 an. Der Vertrag der 33-Jährigen bei Strasbourg lief in diesem Sommer aus. In Norditalien wird die 100-fache Schweizer Nationalspielerin Teamkollegin von Riola Xhemaili, die ebenfalls in diesem Sommer aus Eindhoven verpflichtet wurde.
Für Aigbogun ist es eine Rückkehr nach Italien. Vor ihrem Engagement in Strasbourg spielte sie von 2023 bis 2025 für die AS Roma. (abu/sda)
Für Aigbogun ist es eine Rückkehr nach Italien. Vor ihrem Engagement in Strasbourg spielte sie von 2023 bis 2025 für die AS Roma. (abu/sda)
Freuler vor Wechsel nach Saudi-Arabien?
Wo setzt Remo Freuler seine Karriere fort? Der Vertrag des 34-jährigen Nationalspielers bei Bologna lief diesen Sommer aus. Und wie der Transfer-Journalist Santi Aouna berichtet, könnte es ihn nach Saudi-Arabien ziehen. Demnach soll sich Freuler bereits mit dem Neom SC einig sein. Der Klub, der in der saudischen Liga letzte Saison auf Rang 8 landete, hat auch eine Partnerschaft mit Lausanne-Sport. Neben Neom sollen auch Olympiakos oder Chicago Fire Interesse am Schweizer haben. (abu)
Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Remo Freuler 🇨🇭
Alter: 34
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
40 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Tzolis wechselt von Brügge zu Arsenal
Der griechische Nationalstürmer Christos Tzolis hat einen Fünfjahresvertrag bei Arsenal unterschrieben, wie die Engländer mitteilen. Der 24-Jährige wechselt vom FC Brügge, dem neuen Klub von Yann Sommer, Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic, auf die Insel. Die Ablösesumme wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Es ist dies der teuerste Transfer in der Geschichte der belgischen Liga. (nih/sda/afp)
Christos Tzolis 🇬🇷
Alter: 24
Position: Linksaussen
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 22 Tore, 29 Vorlagen
Christos Tzolis 🇬🇷
Alter: 24
Position: Linksaussen
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 22 Tore, 29 Vorlagen
Thun verpflichtet den Mittelfeldspieler Saiz
Verstärkung für das Berner Oberland: Der FC Thun sicherte sich die Dienste von Mittelfeldspieler Fabio Saiz. Er kommt von Yverdon und unterschrieb für drei Jahre, wie der Schweizer Meister mitteilte.
Der schweizerisch-spanische Doppelbürger wurde bei Neuchâtel Xamax ausgebildet. Dort schaffte er vor sechs Jahren den Sprung in den Profifussball und entwickelte sich zum Stammspieler. Im vergangenen Winter wechselte Saiz zu Yverdon. Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus 137 Partien in der Challenge League mit. (nih/sda)
Fabio Saiz 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen
Der schweizerisch-spanische Doppelbürger wurde bei Neuchâtel Xamax ausgebildet. Dort schaffte er vor sechs Jahren den Sprung in den Profifussball und entwickelte sich zum Stammspieler. Im vergangenen Winter wechselte Saiz zu Yverdon. Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus 137 Partien in der Challenge League mit. (nih/sda)
Fabio Saiz 🇨🇭
Alter: 25
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen
Fix: Adeyemi von Dortmund zu Barça
Was sich seit einigen Tagen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund und schliesst sich dem FC Barcelona an. Der deutsche Nationalspieler unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 2031. Es ist ein Wiedersehen mit Hansi Flick, unter dem Adeyemi einst sein Debüt in der deutschen Nationalelf gegeben hat. (abu)
Karim Adeyemi 🇩🇪
Alter: 24
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen
Karim Adeyemi 🇩🇪
Alter: 24
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 10 Tore, 6 Vorlagen
Guardiola will Zeit für Familie statt Italien-Job
Startrainer Pep Guardiola ist kurz davor, das Angebot des italienischen Fussballverbands für den Trainerjob beim Nationalteam abzulehnen. Wie die renommierte Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, haben Verband und Trainer derzeit «signifikant unterschiedliche Lohnvorstellungen». Zudem habe Guardiola seiner Familie eine Pause versprochen und wolle dieses Versprechen ehren.
Der Spanier wäre der Wunschkandidat des neuen Sportdirektors Paolo Maldini gewesen. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (abu/ram)
Der Spanier wäre der Wunschkandidat des neuen Sportdirektors Paolo Maldini gewesen. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (abu/ram)
Verinac von St. Gallen leihweise zu Lustenau
Der FC St. Gallen leiht Stürmer Antonio Verinac für eine Saison an den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau aus. Der 21-jährige Verinac steht bei St. Gallen noch für vier Jahre unter Vertrag. Er stiess letzten Winter aus Lübeck zu den Ostschweizern und gelangte bislang in drei Pflichtspielen zum Einsatz. (riz/sda)
Antonio Verinac 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 10 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Antonio Verinac 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 10 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Chelsea greift für Rogers tief in die Tasche
Der FC Chelsea hat den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa verpflichtet. Wie der Premier-League-Klub aus London mitteilt, stattet er den 23-jährigen Offensivspieler mit einem bis 2033 gültigen Vertrag aus.
Zur Ablösesumme machten die Vereine zunächst keine Angaben. Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten aber übereinstimmend von rund 137 Millionen Euro. Das würde Rogers zum teuersten englischen Profi der Geschichte machen. Länderübergreifend wurden nur für Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak noch höhere Summen gezahlt. (ram/sda/dpa)
Morgan Rogers 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore
Zur Ablösesumme machten die Vereine zunächst keine Angaben. Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten aber übereinstimmend von rund 137 Millionen Euro. Das würde Rogers zum teuersten englischen Profi der Geschichte machen. Länderübergreifend wurden nur für Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak noch höhere Summen gezahlt. (ram/sda/dpa)
Morgan Rogers 🏴
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore
Signed for the Blues. 🔵✔️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2026
Simon Simoni neuer FC-Luzern-Goalie
Der FC Luzern hat den albanischen Nationaltorhüter Simon Simoni verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2029, die der Klub mitteilte. Der 22-jährige Simoni tritt die Nachfolge des zu Hannover 96 gewechselten Pascal Loretz an und ist als Nummer 1 vorgesehen.
Der 1,95 m grosse Torhüter wechselte im Winter der Saison 2022/23 von seinem albanischen Klub FK Dinamo zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Dort kam er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Es folgten zwei Leihgeschäfte: Zuerst spielte Simoni eine halbe Saison beim Drittligisten Ingolstadt 04, bevor er für eineinhalb Jahre zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga wechselte. Vor der Vertragsunterzeichnung in Luzern absolvierte er in der vergangenen Woche als Testspieler mehrere Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Am Samstag stand er im Vorbereitungsspiel gegen St. Truiden während der gesamten Spieldauer von 90 Minuten im Tor. (riz/sda)
Simon Simoni 🇦🇱
Alter: 22
Position: Torhüter
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 3 Spiele, 1 Spiel ohne Gegentor
Der 1,95 m grosse Torhüter wechselte im Winter der Saison 2022/23 von seinem albanischen Klub FK Dinamo zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Dort kam er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Es folgten zwei Leihgeschäfte: Zuerst spielte Simoni eine halbe Saison beim Drittligisten Ingolstadt 04, bevor er für eineinhalb Jahre zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga wechselte. Vor der Vertragsunterzeichnung in Luzern absolvierte er in der vergangenen Woche als Testspieler mehrere Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Am Samstag stand er im Vorbereitungsspiel gegen St. Truiden während der gesamten Spieldauer von 90 Minuten im Tor. (riz/sda)
Simon Simoni 🇦🇱
Alter: 22
Position: Torhüter
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 3 Spiele, 1 Spiel ohne Gegentor
Zidane soll schon bei Frankreich unterschrieben haben
Nur drei Tage, nachdem die Karriere von Didier Deschamps als Frankreichs Nationaltrainer geendet hat, soll sein Nachfolger Zinédine Zidane bereits den Vertrag unterschrieben haben. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Demnach soll eine mündliche Vereinbarung bereits seit Mitte November bestehen. Zidane soll dann nächste Woche offiziell als Nationaltrainer vorgestellt werden. (abu)
Guardiola nach Italien?
Das wäre ein Knaller: Pep Guardiola ist offenbar ein Kandidat als neuer Nationaltrainer von Italien. Laut «Sky Sport» kam es übers Wochenende zu einem Treffen in Barcelona, wo Paolo Maldini und Leonardo mit Guardiola über diese Möglichkeit sprachen.
Ex-Star Maldini hat beim tief gefallenen vierfachen Weltmeister den Posten des Technischen Direktors übernommen, der Brasilianer Leonardo arbeitet als Berater. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (ram)
Ex-Star Maldini hat beim tief gefallenen vierfachen Weltmeister den Posten des Technischen Direktors übernommen, der Brasilianer Leonardo arbeitet als Berater. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (ram)
Chelsea bezahlt wohl Rekordsumme für Manzambi-Kollegen
Kurz nach der Vorstellung von Johan Manzambi verkauft Aston Villa wohl einen seiner neuen Teamkollegen. So soll der Klub aus Birmingham mit Chelsea über einen Transfer von Morgan Rogers einig sein. Dies berichtet Insider David Ornstein von The Athletic. Der Spielmacher werde demnach 137 Millionen Euro kosten. Für beide Klubs wäre dies eine neue Rekordsumme, ausserdem wäre Rogers damit der teuerste Engländer der Geschichte. Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibe bei den Blues einen Sechsjahresvertrag. Nach Youri Tielemans, der zu Manchester United gewechselt ist, wäre das bereits der zweite Mittelfeldspieler, der Aston Villa in diesem Sommer verlässt. Damit dürfte sich Manzambis Stammplatz unter Trainer Unai Emery zusätzlich zementieren. (nih)
Morgan Rogers 🏴
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore, 12 Vorlagen
Morgan Rogers 🏴
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore, 12 Vorlagen
Stürmer Hunziker für vier Jahre zu St. Gallen
Der Stürmer Andrin Hunziker wechselt vom FC Basel nach St. Gallen. Wie die Ostschweizer mitteilten, unterschrieb der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale einen Vierjahresvertrag.
Der 23-jährige Basler konnte sich beim FCB nie richtig durchsetzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder ausgeliehen, an Aarau in die Challenge League, den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga und in der letzten Saison an Winterthur. Dort erzielte er in 36 Spielen elf Tore. Über die Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. (riz/sda)
Andrin Hunziker 🇨🇭
Alter: 23
Position: Stürmer
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 12 Tore, 4 Vorlagen
Der 23-jährige Basler konnte sich beim FCB nie richtig durchsetzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder ausgeliehen, an Aarau in die Challenge League, den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga und in der letzten Saison an Winterthur. Dort erzielte er in 36 Spielen elf Tore. Über die Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. (riz/sda)
Andrin Hunziker 🇨🇭
Alter: 23
Position: Stürmer
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 12 Tore, 4 Vorlagen
Jetzt ist es offiziell: Manzambi wechselt zu Aston Villa
Johan Manzambi wechselt nach seinen starken Leistungen an der WM wie erwartet vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League.
Sein neuer Klub machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur Ablösesumme Angaben. Das Medium Sky berichtet von 60 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen auf 70 Millionen steigen könnten. Der 20-Jährige dürfte aber in jedem Fall Granit Xhaka als Schweizer Rekordtransfer ablösen. Dieser wechselte 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal. (cpf/sda)
Sein neuer Klub machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur Ablösesumme Angaben. Das Medium Sky berichtet von 60 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen auf 70 Millionen steigen könnten. Der 20-Jährige dürfte aber in jedem Fall Granit Xhaka als Schweizer Rekordtransfer ablösen. Dieser wechselte 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal. (cpf/sda)
Luana Bühler kehrt zum FCZ zurück
Die 30-jährige Luana Bühler, Verteidigerin mit 61 Länderspielen, kehrt von Tottenham Hotspurs zu den FC Zürich Frauen zurück. Bühler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.
Luana Bühler stammt aus der Innerschweiz (FC Schötz) und debütierte als 16-Jährige bei Kriens in der NLA der Frauen. Von Januar 2017 bis Sommer 2018 spielte sie bereits für die FCZ Frauen. Seither spielte sie acht Jahre lang im Ausland; zuerst bei Hoffenheim (5 Saisons), dann bei Tottenham. (abu/sda)
Luana Bühler stammt aus der Innerschweiz (FC Schötz) und debütierte als 16-Jährige bei Kriens in der NLA der Frauen. Von Januar 2017 bis Sommer 2018 spielte sie bereits für die FCZ Frauen. Seither spielte sie acht Jahre lang im Ausland; zuerst bei Hoffenheim (5 Saisons), dann bei Tottenham. (abu/sda)
Zan Celar kehrt zu Basel in die Super League zurück
Der FC Basel verpflichtet von den Queens Park Rangers den slowenischen Stürmer Zan Celar.
Der 27-Jährige spielte zwischen 2021 und 2024 für den FC Lugano und wechselte danach nach England. Bei Basel unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag. Für Lugano skorte Celar in 95 Pflichtspielen 40 Tore. (abu/sda)
Zan Celar 🇸🇮
Alter: 27
Position: Stürmer
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 0 Tore
Der 27-Jährige spielte zwischen 2021 und 2024 für den FC Lugano und wechselte danach nach England. Bei Basel unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag. Für Lugano skorte Celar in 95 Pflichtspielen 40 Tore. (abu/sda)
Zan Celar 🇸🇮
Alter: 27
Position: Stürmer
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 0 Tore
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