freundlich29°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

FIFA-Präsident Infantino bietet Marokko WM-Final für Unterstützung

A vehicle carrying FIFA President Gianni Infantino arrives for a senior leadership meeting in Sale, Morocco, Wednesday, Aug. 5, 2026. (AP Photo) Morocco FIFA Meeting
In diesem Auto soll Gianni Infantino zum Krisengipfel der FIFA in Marokko vorgefahren sein.Bild: keystone

Infantino kämpft mit aller Macht um sein Amt – so will er Marokko überzeugen

05.08.2026, 19:5105.08.2026, 19:51

In der marokkanischen Stadt Salé findet gerade die von Präsident Gianni Infantino einberufene Krisensitzung der FIFA statt. Der infolge seiner gescheiterten Pläne, die kommerziellen Rechte an Weltmeisterschaften teilweise zu privatisieren, in die Kritik geratene Walliser will dort die Unterstützung mehrerer hochrangiger Funktionäre des Weltfussballverbands wiedererlangen. Noch gibt es keine offizielle Mitteilung zu dem Treffen.

Wie es aussieht, kämpft der 56-jährige Infantino aber auch anderweitig um sein Amt als FIFA-Präsident. So berichtet die englische Times, dass Infantino Marokko den WM-Final 2030 angeboten habe, sollte dessen Verband im Gegenzug seine Unterstützung für die Wahl vom nächsten März, die in der marokkanischen Hauptstadt Rabat stattfinden wird, zusichern. Noch gibt es keinen Gegenkandidaten, doch wackelt Infantino aufgrund seines Vorhabens gehörig. Gerade der europäische Kontinentalverband UEFA sägt wohl an seinem Thron.

Fussball: Home of FIFA Z�rich, Schweiz: Gianni Infantino FIFA Pr�sident Portraitfoto, Portrait, Einzelaufnahme, Portr�t, Mimik, Gesichtsausdruck, Emotion Z�rich Kanton Z�rich Schweiz *** Soccer: Home ...
Gianni Infantino kämpft gerade mit aller Macht um sein Amt als FIFA-Präsident.Bild: www.imago-images.de
Analyse
Die Schlinge um Infantinos Hals zieht sich zu

Noch ist nicht bestätigt, wo der Final der nächsten Fussball-Weltmeisterschaft der Männer stattfinden wird. Marokko ist neben Portugal und Spanien eines der Hauptaustragungsländer. Jeweils ein Spiel wird zudem in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden. Als mögliche Finalstadien kommen das Santiago Bernabeu in Madrid sowie das sich noch im Bau befindliche Stade Hassan II in Casablanca infrage, das eine Kapazität von 115'000 Plätzen aufweisen soll.

Grand Stade Hassan II in Benslimane, östlich von Casablanca.
So soll das nach dem letzten König benannte Stade Hassan II aussehen.

Besonders pikant: Während Spanien sich als Teil der UEFA deutlich gegen Infantino positioniert, hat sich Marokko in den letzten Jahren als einer der engsten Verbündeten des FIFA-Präsidenten herauskristallisiert. Womöglich könnte sich das für den Verband von Präsident Fouzi Lekjaa, der ein sehr gutes Verhältnis zum marokkanischen König Mohammed VI. haben soll, nun lohnen. (nih)

Diese Länder sind für und diese gegen Infantino – hier behältst du den Überblick
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Fussball-Weltmeister
1 / 25
Alle Fussball-Weltmeister

2026 in Kanada, Mexiko und den USA: SPANIEN – Argentinien 1:0 n. V.
quelle: keystone / will oliver
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tigerdame wird in Kasachstan ausgewildert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Biel verpflichtet Vermin und gibt Kneubühler ab +++ Verteidiger aus der NHL für den EVZ
Die National-League-Saison nähert sich. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2026/27.
Joël Vermin hat einen neuen Klub gefunden. Der beim SC Bern nicht mehr erwünschte 34-jährige Stürmer wechselt per 1. September zum Kantonsrivalen EHC Biel. Im Seeland unterschrieb der 40-fache Internationale, der auf die Erfahrung von 24 NHL-Spielen zurückblicken kann, einen für die kommende Saison gültigen Vertrag.
Zur Story