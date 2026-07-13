Yann Sommer hat sich wohl für einen Wechsel nach Belgien entschieden. Dies berichtet der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri. Demnach werde der 37-jährige Goalie spätestens am Mittwoch bei Club Brügge unterschreiben, wo er die neue Nummer 1 sein wird. Sommer wurde auch mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, doch verhandeln die Niederländer gerade mit dem FC Barcelona über eine Verpflichtung von Marc-André ter Stegen. Auch ein Angebot aus Spanien habe der ehemalige Nati-Goalie gehabt. Zudem war der FC Basel an einer Rückholaktion interessiert. Dennoch entschied sich Sommer nun wohl für den belgischen Meister und die Champions League. Sein Vertrag bei Inter Mailand ist vor Kurzem nach drei Jahren ausgelaufen. Bei den Nerazzurri wäre Sommer angeblich nicht mehr die Nummer 1 gewesen. (nih)
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 42 Gegentore, 19 Spiele zu null
Yann Sommer 🇨🇭
Alter: 37 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 42 Gegentore, 19 Spiele zu null