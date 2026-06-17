Die Königlichen werkeln auf dem Transfermarkt fleissig weiter. Nach Ibrahima Konaté und Bernardo Silva, die sich angeblich schon mit Real Madrid
einig sind, soll nun auch Chelseas Marc Cucurella
im Anflug sein. Die Ablösesumme für den 27-jährigen Linksverteidiger, der derzeit mit Spanien an der WM weilt und schon beim Gewinn der Europameisterschaft 2024 unangefochtener Stammspieler war, belaufe sich gemäss übereinstimmenden Berichten auf insgesamt 60 Millionen Euro. Die beiden Klubs seien sich demnach einig, Cucurella würde somit rund fünf Millionen Euro weniger kosten als noch bei seinem Wechsel von Brighton zu Chelsea vor vier Jahren.
Ausserdem solle Trainer José Mourinho einen seiner Ex-Spieler als Co-Trainer erhalten: So werde der deutsche Weltmeister Sami Khedira
den Staff des Portugiesen verstärken. (nih)
Marc Cucurella 🇪🇸
Alter: 27
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 1 Tore, 4 Assists