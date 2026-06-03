Der 30-Jährige wechselte im Januar 2025 nach Bern und bestritt 67 Pflichtspiele, bei denen ihm 28 Tore gelangen. 23 davon erzielte er in der Meisterschaft, drei in der Europa League und zwei im Schweizer Cup.
Auch Lukasz Lakomy kehrt nicht nach Bern zurück. Der Pole, der bereits die zu Ende gegangene Saison leihweise bei Oud-Heverlee Leuven gespielt hat, wurde vom belgischen Verein definitiv übernommen.
Von verschiedenen Leihen zurück kehren hingegen Kastriot Imeri, Lewin Blum, Rhodri Smith und Emmanuel Tsimba. (nih/sda)
Chris Bedia 🇨🇮
Alter: 30
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 22 Tore, 5 Assists