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WM-Pläne der FIFA erhalten Widerstand aus den USA – Chancen schwinden

epa13121893 FIFA president Gianni Infantino (L) and US president Donald Trump hand over the trophy to Spain after they won the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, U ...
Nun kommt der Widerstand gegen die Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino selbst aus dem Land seines Freunds Donald Trump.Bild: keystone

Nun stellen sich auch die WM-Gastgeber gegen Infantino – Chancen für FIFA-Pläne schwinden

30.07.2026, 21:4330.07.2026, 21:43

Nach der WM-Boykottdrohung der europäischen Verbände hat FIFA-Präsident Gianni Infantino den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Auch der für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik zuständige Kontinentalverband CONCACAF lehnt die in dieser Woche verkündeten Investorenpläne geschlossen ab, wie der Verband nach einer gemeinsamen Sitzung mitteilte.

Damit positionieren sich auch die drei WM-Gastgeber USA, Mexiko und Kanada gegen Infantino, der den 211 Mitgliederverbänden Einnahmen in vierfacher Höhe in Aussicht gestellt hatte. Mit den 55 Stimmen der Europäer und den 41 Stimmen aus Nord- und Mittelamerika dürfte es für den FIFA-Boss schwierig werden, überhaupt eine Mehrheit zu erreichen.

Europäische Fussballverbände beschliessen WM-Boykott als Reaktion auf FIFA-Pläne

Einen Boykott drohten die Verbände in Nord- und Mittelamerika zwar nicht an. Sie äusserten aber hinsichtlich des fehlenden ordnungsgemässen Verfahrens, der künstlich verkürzten Frist und des Fehlens jeglicher Prüfung oder Genehmigung durch die zuständigen FIFA-Gremien ihren Unmut und deutliche Kritik. (nih/sda/dpa)

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4 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Mona Liestviel
30.07.2026 21:58registriert Oktober 2021
Tja Gianni, du hast den Bogen überspannt. Es ist doch keine FIFAantino!
Mehr Transparenz und Demut würde dir gut stehen.
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ZEUS aKal-El
30.07.2026 21:58registriert März 2021
Wow, das hätte ich von den USA nicht erwartet👍

Nieder mit der Geldgier!
Es gibt noch Hoffnung für den Fussball✊
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Führte dieses FIFA-Schreiben zum UEFA-Boykott? Neue Details zu Plänen enthüllt
Die europäischen Fussballverbände begründen ihren WM-Boykott mit der Furcht, dass sich der Sport durch den geplanten Teilverkauf der WM-Rechte für immer verändern würde. Grund dafür war womöglich auch ein Schreiben der FIFA und der Bank J.P. Morgan.
Eine WM ohne europäische Beteiligung? Das könnte drohen, wenn die FIFA an ihren Plänen festhält, einen Teil der kommerziellen Rechte an Fussball-Weltmeisterschaften an private Investoren zu verkaufen. Denn die UEFA hat beschlossen, alle FIFA-Wettbewerbe zu boykottieren, solange dieses Vorhaben nicht begraben wird.
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