Sergio Conceição (Bild) muss seinen Trainerposten bei der AC Milan nach fünf Monaten wieder räumen. Dies gab der Klub aus Norditalien am Donnerstagabend bekannt. Am Freitag wurde sein Nachfolger vorgestellt: Massimiliano Allegri kehrt nach elf Jahren zur AC Milan zurück. Der 57-Jährige war zuletzt ein Jahr ohne Job.



Conceição hatte das Amt kurz vor dem Jahreswechsel mit einem bis Sommer 2026 gültigen Vertrag übernommen. Platz 8 in der Liga – die gleiche Klassierung wie bei der Entlassung seines Vorgängers Paolo Fonseca – und der Einzug in den Cupfinal (0:1 gegen Bologna) waren zu wenig, um sich im Sessel halten. Mit Noah Okafor steht bei den Rossoneri ein Schweizer unter Vertrag. Der Stürmer war in der Rückrunde an den neuen Meister Napoli ausgeliehen. (sda)

Bild: keystone