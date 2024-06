Derhat die Verpflichtung vonauf Leihbasis bekannt gegeben. Dies geschieht am Tag nach dem Spiel der Schweiz gegen Deutschland, bei dem der 22-Jährige von Beginn an auflief. Rieder und die Nati befinden sich derzeit im EM-Camp in Stuttgart und trainierten in der vergangenen Woche auch auf dem Gelände des VfB. Nun unterschreibt der Mittelfeldspieler von Stade Rennes für ein Jahr beim Überraschungsklub der vergangenen Bundesliga-Saison, der sich für die Champions League qualifiziert hat. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth glaubt, dass Rieder «mit seinen fussballerischen Qualitäten» schnell zu «einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann». Rieder freut sich riesig, bei einem «unglaublichen Verein mit grossartigen Fans zu spielen». (nih)🇨🇭Alter: 22Position: Offensives MittelfeldMarktwert: 8 Mio. EuroBilanz 2023/24: 30 Spiele, 4 Tore, 2 Assists