Pep Guardiola hat Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Kevin De Bruyne nach Saudi-Arabien verneint. «Kevin geht nicht», sagte der Trainer von Manchester City vor einem Testspiel gegen Celtic Glasgow. Zuvor wurde über eine Einigung zwischen dem 33-jährigen Belgier und Al-Ittihad gesprochen. De Bruynes Vertrag bei den Skyblues läuft noch ein Jahr, im Juni hatte er über die unglaublichen Summen gesprochen, die in Saudi-Arabien bezahlt werden. «Dort könnte ich in zwei Jahren so viel verdienen wie in meiner bisherigen Karriere», sagte der offensive Mittelfeldspieler damals. Womöglich zieht es De Bruyne später noch in die Wüste, seinen Vertrag bei ManCity wird er gemäss Trainer Guardiola aber erfüllen. (nih)



Kevin De Bruyne 🇧🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 26 Spiele, 6 Tore, 18 Assists

Bild: keystone