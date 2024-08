Eigentlich müsste Chelsea seinen Kader ja etwas verkleinern. 42 Spieler figurieren aktuell im Team der Blues, beim ersten Spiel musste gar Raheem Sterling auf der Tribüne Platz nehmen, weil für ihn keinen Platz war. Nun steht das Team von Besitzer Todd Boehly aber vor einer weiteren Verpflichtung. So habe es gemäss übereinstimmender Medienberichte eine Einigung mit Atletico Madrid und João Felix gegeben. Der 24-jährige Portugiese reise noch am heutigen Dienstag zum Medizincheck nach London, wo er einen Sechsjahresvertrag unterschreiben werde. Die Madrilenen kassieren für den Offensivspieler knapp 50 Millionen Euro plus rund 5 Millionen in Form von Bonuszahlungen. Felix spielte bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 leihweise für Chelsea.



Die Einnahmen bedeuten für den spanischen Hauptstadtklub, dass sie Chelseas Conor Gallagher möglicherweise doch unter Vertrag nehmen können. Der Transfer scheiterte in der letzten Woche, obwohl Gallagher bereits den Medizincheck bestanden und einem Fünfjahresvertrag zugestimmt hatte. Der 24-jährige Mittelfeldspieler musste jedoch unverrichteter Dinge wieder abreisen. Atletico will den englischen Nationalspieler, der gut 42 Millionen Euro kosten soll, aber nach wie vor haben. Einem Wechsel scheint nichts mehr im Weg zu stehen. (nih)



João Felix 🇵🇹

Alter: 24 Jahre

Position: Hängende Spitze

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 44 Spiele, 10 Tore, 6 Assists

Bild: keystone

Conor Gallagher 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 24 Jahre

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 50 Spiele, 7 Tore, 9 Assists