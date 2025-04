8 Klubs, die ein Cup-Märchen schreiben können und einer, dem dies bereits gelang

Im modernen Fussball gewinnen immer die gleichen Klubs. Was auf die meisten Meisterschaften zutrifft, gilt nicht für den Cup. Der K.o.-Wettbewerb ist die Chance für Underdogs, auch einmal etwas für die Vitrine zu holen. Diese Teams träumen vom grossen Wurf.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

FC Biel

Promotion League (dritthöchste Liga)

2024/25 im Cup-Halbfinal

Einziger Titelgewinn: Meister 1947

Einziger Cupfinal: 1961

Idyllisch ist anders: Biels Spieler im Training am Mittwoch. Bild: keystone

Natürlich ist der FC Biel noch weit von einem Fussballwunder entfernt. Aber träumen darf man ja. Am Samstag empfängt der drittklassige Klub mit den Young Boys den amtierenden Schweizer Meister zum Cup-Halbfinal. Die Seeländer haben schwierige Jahre hinter sich, die 2016 mit einem Konkurs und dem Zwangsabstieg in die 2. Liga regional endeten. Biel rappelte sich auf und könnte sich und der ganzen Region einen unvergesslichen Cupfinal bescheren.

Arminia Bielefeld

3. Liga

2024/25 im Pokalfinale

Kein Meistertitel oder Pokalsieg

Arminia-Fans träumen schon von Europa: «Sarà perché ti amo» in der Bielefeld-Version. Video: YouTube/Shantallica

Am 24. Mai könnte sich im Berliner Olympiastadion die grösste Sensation in der Geschichte des DFB-Pokals ereignen. Wenn Arminia Bielefeld den VfB Stuttgart schlägt, ist es der erste Drittligist als Pokalsieger. Favorit Stuttgart ist gewarnt: Mit Union Berlin, Freiburg, Bremen und im Halbfinal Leverkusen kegelten die Ostwestfalen der Reihe nach vier Bundesligisten aus dem Wettbewerb.

Crystal Palace

2024/25 im Cup-Halbfinal

Kein Meistertitel oder Pokalsieg

Cup-Finalist 1990 und 2016

Eddie Nketiah bejubelt das Tor zum 3:0 im Viertelfinal bei Fulham. Bild: keystone

Die «Adler» träumen vom Höhenflug bis ganz nach oben. Den Halbfinal-Einzug – am Samstag trifft Crystal Palace im Wembley-Stadion auf Aston Villa – verdanken sie auch einer Portion Losglück. Drittligist Stockport, Viertligist Doncaster und Zweitligist Millwall waren gewiss keine unüberwindbaren Hürden. Im Viertelfinal gelang dem Team des österreichischen Trainers Oliver Glasner ein Exploit, als es Fulham auswärts 3:0 schlug. Im allfälligen Final würde der Sieger des Halbfinals Nottingham Forest – Manchester City (am Sonntag) warten.

FC Bologna

2024/25 im Cupfinal

Letzter von sieben Meistertiteln: 1964

Letzter von zwei Cupsiegen: 1974

Die Spieler feiern mit den Fans im Renato Dall'Ara den Finaleinzug. Bild: keystone

Die Zeiten sind längst vorbei, als Bologna als «lo squadrone che tremare il mondo fa» angekündigt wurde, als Geschwader, das die Welt erzittern lässt. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs war das, die «Windhunde» gewannen zwischen 1925 und 1941 sechs ihrer sieben Meistertitel. Nun kann ein Schweizer Trio Klubgeschichte schreiben, wenn es im Cupfinal am 14. Mai die AC Milan schlägt: Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer spielen alle für Bologna.

Stade Reims

2024/25 im Cupfinal

Letzter von sechs Meistertiteln: 1962

Letzter von zwei Cupsiegen: 1958

Spieler und Fans der Rémois feiern in Cannes den Cupfinal-Einzug. Bild: www.imago-images.de

Höre ich von Stade Reims, schaltet mein Gehirn in den Schwarz-Weiss-Modus. Die Franzosen waren 1959 der Gegner von YB im Meistercup-Halbfinal, sie erlebten in jenem Jahrzehnt ihre beste Zeit. Lange musste der Klub aus der Champagne unten durch, erst 2012 glückte nach 33 Jahren die Rückkehr in die höchste Liga, wo seither ein sechster Schlussrang das beste Ergebnis war. Und nun dieser Exploit, der am 24. Mai gekrönt werden kann. Gegner ist allerdings das Frankreich dominierende Paris Saint-Germain.

ÖFB-Cup

Final: Wolfsberg – Hartberg

Beide Klubs waren noch nie Meister und standen noch nie im Cupfinal.

Hartberg spielt zuhause im Schnitt vor 3000 Fans. Bild: www.imago-images.de

Nicht Rapid Wien, nicht die Austria, nicht Red Bull Salzburg oder Sturm Graz: Keiner der Grossen in Österreich wird sich in diesem Jahr den Cup holen. Der Tag der Arbeit wird stattdessen bei einem der beiden Finalisten des ÖFB-Cups als Tag der Premiere eingehen: In Klagenfurt am Wörthersee können sich der Wolfsberger AC aus Kärnten und der TSV Hartberg aus der Steiermark den ersten nationalen Titel ihrer Geschichte holen.

Go Ahead Eagles

Cupsieger 2025

Letzter Titelgewinn zuvor: Meister 1933

Die 100'000-Einwohner-Stadt Deventer feiert ihre Helden. Bild: www.imago-images.de

Wer als Fussballfan eine Schwäche für aussergewöhnliche Klubnamen hat – und wer hat die nicht?! –, dem sind die Go Ahead Eagles eh sympathisch. Der Klub aus Deventer war zwischen 1917 und 1933 vier Mal niederländischer Meister, in den letzten Jahrzehnten waren die Adler aber weit von solchen Erfolgen entfernt. Am Ostermontag triumphierten die Go Ahead Eagles in einem dramatischen Cupfinal: Mats Deijl glich gegen AZ Alkmaar in der 99. Minute der regulären Spielzeit zum 1:1 aus, den KNVB Beker holte sich der Aussenseiter im Penaltyschiessen.

Vor einem Jahr durfte Bilbao endlich wieder einmal feiern: Ein Unikat im modernen Fussball – Bilbao beendet 40-jährige Leidenszeit mit Cupsieg

FC Aberdeen

2024/25 im Cupfinal

Letzter von vier Meistertiteln: 1985

Letzter von sieben Cupsiegen: 1990

Zu Tausenden werden die Aberdeen-Fans in den Hampden Park pilgern. Bild: www.imago-images.de

In Schottland ist es nicht nur ein Naturgesetz, dass es ständig regnet, sondern auch, dass im Fussball Celtic und die Rangers alles abräumen. Doch dann und wann überlassen die Giganten aus Glasgow einem anderen Klub einen Pokal. Ist in diesem Jahr wieder mal der FC Aberdeen dran, in den 1980er-Jahren unter Trainer Sir Alex Ferguson ein Spitzenteam? Das entscheidet sich am 24. Mai – selbstverständlich im Duell mit einem der zwei Topklubs, Celtic.