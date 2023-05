Kevin Rüegg verlässt die Young Boys und kehrt zu Hellas Verona zurück. YB hatte den 24-jährigen Zürcher Verteidiger im vergangenen Sommer von den Italienern ausgeliehen, verzichtete nun aber, die Kaufoption für den früheren Junioren-Internationalen zu ziehen.



Rüegg kam für die Berner in zehn Super-League-Spielen zum Einsatz. Für das letzte Meiterschaftspiel dieser Saison am Pfingstmontag gegen Winterthur wie auch für den Cupfinal am 4. Juni gegen Lugano wird Rüegg dem Meister nicht zur Verfügung stehen, nachdem er sich am Donnerstag beim Aufwärmen vor dem Auswärtsspiel in Lugano eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat. (ram/sda)



Kevin Rüegg 🇨🇭

Alter: 24

Position: Rechter Verteidiger

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2022/23: 17 Spiele, kein Tor

Bild: keystone