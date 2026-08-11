klar22°
DE | FR
burger
Sport
Unvergessen

Unvergessen: Moreno Costanzo trifft mit seiner ersten Ballberührung

Nationalspieler Moreno Costanzo, rechts, dehnt waehrend dem Training am Montag, 9. August 2010 in Velden. Die Schweizer Nationalmannschaft tritt am Mittwoch, 11. August gegen die Oesterreicher in eine ...
Moreno Costanzo im Training am Tag vor seinem Länderspieldebüt.Bild: KEYSTONE
Unvergessen

Traumdebüt: Moreno Costanzo schiesst Nati-Sieg mit erster Ballberührung

11. August 2010: Kurzfristig wird Moreno Costanzo erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Im Testspiel gegen Österreich wird er eingewechselt und nur zwei Minuten später schiesst der Mittelfeldspieler das goldene Tor zum 1:0-Sieg.
11.08.2026, 00:01
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Saison 2010/11 beginnt für Moreno Costanzo glänzend. Der Toggenburger ist eben erst vom Stammklub FC St. Gallen zu den Berner Young Boys gewechselt und in der Hauptstadt schlägt er ein wie ein Bombe. Wie zuvor in der Ostschweiz trifft er auch bei YB.

Als sich Costanzo, damals 22-jährig, am Montagmorgen nach einem Freistosstreffer gegen GC in sein Auto setzt, steuert er Winterthur an. Dort findet am Mittwoch ein U21-Länderspiel gegen Griechenland statt. Doch weil Xavier Margairaz für die A-Nati kurzfristig absagt, erhält Costanzo auf der Fahrt die Information, umgehend an den Flughafen zu fahren. Nicht die Schützenwiese wird am Mittwoch sein Arbeitsplatz sein, sondern das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Dort spielt die Nati gegen den Nachbarn Österreich.

Young Boys&#039; Moreno Costanzo, left, scores against Grasshopper&#039;s Swen Koenig, right, during the Super League soccer match between Zuerich&#039;s Grasshopper Club and Bern&#039;s Sport Club Yo ...
Aus Costanzos Bewerbungsmappe: Ein Freistosstreffer gegen GC.Bild: KEYSTONE

Mehr unvergessene Fussball-Geschichten

Er kam, sah und traf

71 Minuten sind in Klagenfurt gespielt, als Ottmar Hitzfeld den Spielmacher wechselt: Routinier Hakan Yakin raus, Moreno Costanzo rein. Und der Debütant kann das Spiel, in dem es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 steht, tatsächlich entscheiden.

Keine zwei Minuten braucht Costanzo dazu. Er spekuliert nach einem Abwehrfehler richtig, hält geschickt den rechten Fuss hin und lenkt den Ball an Ösi-Keeper Gratzei vorbei ins Tor. Es bleibt der einzige Treffer des Spiels.

Costanzos goldenes Tor.Video: YouTube/austrianfox

«Einfach ein Traum»

Schneller als dem 22-Jährigen gelang nie zuvor einem Nationalspieler ein Tor gleich beim ersten Einsatz. «Ich habe auf ein Tor gehofft», sagte Costanzo nach dem knappen Schweizer Sieg. «Dass es auch geklappt hat, ist einfach ein Traum.»

Die weitere Karriere verläuft dann weniger traumhaft. In der Nati kann er sich nicht etablieren, dem Debüt folgen nur sechs weitere Teileinsätze. 140 Minuten steht Moreno Costanzo insgesamt im rot-weissen Dress auf dem Rasen. Am 15. November 2011 bei einem trostlosen 1:0-Sieg in einem Testspiel in Luxemburg endet seine Nationalmannschafts-Karriere.

Ob es das endgültige Ende ist oder ob der mittlerweile 26-Jährige noch einmal einen Zacken zulegen und sich wieder für ein Aufgebot aufdrängen kann? Sicher kein Nachteil ist, dass Hitzfelds Nachfolger als Nationaltrainer Vladimir Petkovic heisst. Schliesslich war er es, der Costanzo einst zu YB holte. Damals im Sommer 2010, als der Himmel für Moreno Costanzo noch voller Geigen hing.

Moreno Costanzos einziges Länderspieltor in Bildern

APA2712065-2 - 11082010 - KLAGENFURT - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT SI - Moreno Costanzo (SUI, r.) erzielt das 1:0 am Mittwoch, 11. August 2010, anl. des freundschaftlichen Fußball-Länderspieles Österreich ...
Volle Konzentration: Mit viel Gefühl im Fuss bugsiert Moreno Costanzo den Ball an Goalie Gratzei vorbei.Bild: EPA APA
epa02282927 Moreno Costanzo (L) of Switzerland celebrates his goal during the friendly soccer match Austria vs Switzerland, at the Woerthersee stadium in Klagenfurt, Austria, 11 August 2010. EPA/GERT ...
Etwas ungläubig sprintet der Torschütze los. Sein Ziel ist die Schweizer Ersatzbank …Bild: EPA
Der Schweizer Moreno Costanzo feiert mit seinen Mitspielen nach seinem Tor zum 1:0 beim Laenderspiel zwischen Oesterreich und der Schweiz am Mittwoch, 11. August 2010, im Woerthersee Stadion in Klagen ...
… wo er seinem YB-Teamkollegen Marco Wölfli in die Arme springt.Bild: KEYSTONE
Der Schweizer Moreno Costanzo feiert mit seinen Mitspielen nach seinem Tor zum 1:0 beim Laenderspiel zwischen Oesterreich und der Schweiz am Mittwoch, 11. August 2010, im Woerthersee Stadion in Klagen ...
Stephan Lichtsteiner, U17-Weltmeister Nassim Ben-Khalifa und Captain Gökhan Inler gehören zu den weiteren Gratulanten.Bild: KEYSTONE
Unvergessen
In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob eine hervorragende sportliche Leistung, ein bewegendes Drama oder eine witzige Anekdote – alles ist dabei.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Fussball-Weltmeister
1 / 25
Alle Fussball-Weltmeister

2026 in Kanada, Mexiko und den USA: SPANIEN – Argentinien 1:0 n. V.
quelle: keystone / will oliver
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos zeigen Gerölllawine oberhalb von Kandersteg beim Oeschinensee
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese Schweizer Leichtathletik-Stars greifen in England nach EM-Medaillen
Werro, Kambundji, Ehammer, Di Tizio-Frey und Co.: Die Leichtathletik-Schweiz glänzt. Die Zahlen zeigen, wer sich an der Leichtathletik-EM in Birmingham eine Medaille schnappen kann.
Die Sterne am Schweizer Leichtathletik-Himmel leuchten hell. Audrey Werro dominiert über 800 Meter, Leonie Hügli stellt einen neuen Schweizer Speerwurfrekord auf und Jason Joseph ist zum neunten Mal in Serie Schweizer Meister über 110 Meter Hürden.
Zur Story