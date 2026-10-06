Valtteri Bottas, Cadillac-Pilot, fährt nach seinem Ausscheiden in Malaysia mit dem Gravelbike nach Singapur. Bild: keystone

Formel-1-Star fährt 350 km mit dem Fahrrad zum nächsten Grand Prix

Valtteri Bottas verzichtet nach seinem Ausscheiden in Malaysia auf den Flug nach Singapur. Stattdessen wählt der Finne ein ungewöhnliches Verkehrsmittel für die lange Strecke.

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Nach seinem vorzeitigen Ausscheiden beim Grand Prix von Malaysia am Sonntag steht für den Cadillac-Piloten Valtteri Bottas die rund 350 Kilometer lange Strecke nach Singapur an. Statt zu fliegen, fährt der Finne mit seinem Gravelbike.

«Jep, ich radle nach Singapur», schrieb der 37-Jährige in den sozialen Netzwerken. Dazu veröffentlichte er ein Video seines Tourstarts zum nächsten Grand Prix im Stadtstaat südlich von Malaysia.

Bottas gilt als begeisterter Radfahrer. Er ist mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell zusammen. Am Donnerstag muss Bottas in Singapur sein. Dann warten dort wieder die obligatorischen Medientermine auf den früheren Mercedes-Piloten. (car/t-online)