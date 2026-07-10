Tim Merlier sprintet in Bordeaux zum Sieg. Bild: keystone

Merlier Sprintsieger in Bordeaux – Pogacar bleibt in Gelb

Mehr «Sport»

Tim Merlier gewinnt in Bordeaux erneut eine Flachetappe der Tour de France. Der Belgier meistert das Feld bei der zweiten Sprintankunft in diesem Jahr.

Vor zwei Tage in Pau noch Dritter, gab es diesmal kein Vorbeikommen mehr an Merlier. Der 33-Jährige vom Team Soudal Quick-Step setzte sich in der 7. Etappe nach 175 km vor dem Norweger Sören Wäenskjold und Biniam Girmay aus Eritrea durch. Für Merlier ist es der vierte Etappensieg im Rahmen der Frankreich-Rundfahrt nach Erfolgen 2021 und im Vorjahr.

In der Gesamtwertung änderte sich am Tag nach der Machtdemonstration von Tadej Pogacar in den Pyrenäen nichts. Der slowenische Vorjahressieger führt weiterhin mit einem Vorsprung von 2:42 Minuten auf seinen grossen Rivalen Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar erlebte einen ruhigen Nachmittag im Feld. Bild: keystone

Die 8. Etappe führt am Samstag über 180 km von Périgueux nach Bergerac und bietet den Sprintern eine weitere Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. (riz/sda)