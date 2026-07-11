Tim Merlier gewinnt zum 2. Mal in Folge an der Tour de France. Bild: keystone

Merlier gewinnt schon wieder im Sprint – Pogacar bleibt in Gelb

Nach dem Sieg am Vortag gewinnt Tim Merlier auch die 8. Etappe der Tour de France über 180 km von Périgueux nach Bergerac. Der Slowene Tadej Pogacar bleibt Gesamtleader.

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Tim Merlier setzte sich im Sprint vor Biniam Girmay aus Eritrea und dem Niederländer Olav Kooij durch. Damit bestätigte der 33-jährige Belgier vom Team Soudal Quick-Step, dass er aktuell im Finish die schnellsten Beine hat. Insgesamt war es für ihn der fünfte Etappensieg im Rahmen der Tour de France und der achte in dieser Saison.

Aufgrund der flachen Strecke war eine Sprintankunft erwartet worden. Doch beinahe hätte die Etappe mit einem Erfolg eines Ausreissers geendet. Der Belgier Liam Slock, der sich kurz nach dem Start zusammen mit dem Franzosen Thibault Guernalec und dem Tschechen Jakub Otruba vom Feld abgesetzt hatte, wurde erst 1,3 km vor dem Ziel eingeholt.

An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich nichts: Tadej Pogacar führt weiterhin mit einem Vorsprung von 2:42 Minuten auf seinen dänischen Rivalen Jonas Vingegaard. Dritter ist der Mexikaner Isaac del Toro. Der Teamkollege von Pogacar bei UAE Emirates liegt 3:27 Minuten zurück.

Am Sonntag steht eine hügeligere Etappe auf dem Programm, die eher für Ausreisser geeignet ist. Es werden 185,5 km zwischen Malemort und Ussel in der Corrèze zurückgelegt. (abu/sda)