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Das sagt der Weltklasse-Zürich-Veranstalter zu den Weltrekord-Chancen im Letzigrund

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80'000 Dollar (64'250 Franken) Prämie winken den Athletinnen und Athleten der Weltklasse Zürich, wenn sie einen Weltrekord knacken. Co‑Veranstalter Andreas Hediger rechnet zwar nicht mit einem neuen Weltrekord – denn dafür müssen viele verschiedene Bedingungen optimal passen –, freuen würde er sich aber allemal darüber. Besonders natürlich über einen Weltrekord durch eine Schweizer Athletin oder einen Athleten.

watson wollte von ihm wissen, was ein Weltrekord für die Weltklasse Zürich bedeuten würde, wie sie als Veranstalterin für optimale Rekordbedingungen sorgt, welche Rekorde Hediger gerne gebrochen sehen würde und wer für ihn in diesem Jahr besonders gute Rekordchancen hat. (emm)

Das Programm der Weltklasse Zürich Mittwoch, 26. August

17.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Zürich HB)

Donnerstag, 27. August

18.27 Uhr: Hochsprung Frauen

19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer

19.20 Uhr: Kugelstossen Männer

19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)

19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)

20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen

20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Jonas Raess)

20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)

20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)

20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer

20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)

20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen

21.08 Uhr: 800 m Männer

21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji)

21.26 Uhr: 1500 m Männer

21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)

21.53 Uhr: 200 m Männer

Video: watson/Elena Maria Müller

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