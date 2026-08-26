Das sagt der Weltklasse-Zürich-Veranstalter zu den Weltrekord-Chancen im Letzigrund
80'000 Dollar (64'250 Franken) Prämie winken den Athletinnen und Athleten der Weltklasse Zürich, wenn sie einen Weltrekord knacken. Co‑Veranstalter Andreas Hediger rechnet zwar nicht mit einem neuen Weltrekord – denn dafür müssen viele verschiedene Bedingungen optimal passen –, freuen würde er sich aber allemal darüber. Besonders natürlich über einen Weltrekord durch eine Schweizer Athletin oder einen Athleten.
watson wollte von ihm wissen, was ein Weltrekord für die Weltklasse Zürich bedeuten würde, wie sie als Veranstalterin für optimale Rekordbedingungen sorgt, welche Rekorde Hediger gerne gebrochen sehen würde und wer für ihn in diesem Jahr besonders gute Rekordchancen hat. (emm)
Das Programm der Weltklasse Zürich
Mittwoch, 26. August
17.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Zürich HB)
Donnerstag, 27. August
18.27 Uhr: Hochsprung Frauen
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer
17.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Zürich HB)
Donnerstag, 27. August
18.27 Uhr: Hochsprung Frauen
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer