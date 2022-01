Weltcup-Abfahrt in Zauchensee 1. Lara Gut-Behrami

2. Kira Weidle GER +0,10

3. Ramona Siebenhofer AUT +0,44 7. Corinne Suter +0,99

9. Jasmine Flury +1,24

17. Priska Nufer +1,89

23. Joana Hählen +2,12

24. Wendy Holdener +2,19

27. Jasmina Suter +2,48​

Wieder einmal die Schnellste: Lara Gut-Behrami. Bild: keystone

Gut-Behrami macht das Dutzend voll und feiert ihren 12. Sieg in einer Abfahrt

Lara Gut-Behrami gewinnt erstmals in diesem Winter eine Abfahrt. Die Tessinerin siegt in Zauchensee im Salzburgerland vor der Deutschen Kira Weidle.

Gut-Behrami war bei ihrem zweiten Saisonsieg nach jenem im ersten von zwei Super-G in St.Moritz einen Zehntel schneller als Weidle. Die Österreicherin Ramona Siebenhofer lag als Drittplatzierte gut vier Zehntel zurück.

Corinne Suter, die vor zwei Jahren in der Abfahrt in Zauchensee ihren ersten von mittlerweile drei Weltcup-Siegen errungen hatte, wurde als zweitbeste Schweizerin Siebte. Jasmine Flury egalisierte als Neunte ihr bisheriges Saisonbestresultat in der Abfahrt.

Lara Gut-Behramis Fahrt zum Sieg. Video: SRF

Goggia mit Glück im Unglück

Gut-Behrami hatte sich auf der Kälberloch-Piste auf Anhieb wohl gefühlt. In den beiden Trainings war sie jeweils Dritte geworden. In diesem Winter hatte sie bisher erst die beiden Abfahrten in Lake Louise bestritten, die sie, geschwächt durch eine hartnäckige Erkältung, auf den Plätzen 17 und 23 beendete.

Sofia Goggia konnte nach ihrem Sturz selber ins Ziel fahren. Video: SRF

Nicht ins Ziel kam Top-Favoritin Sofia Goggia. Die Italienerin schied nach einem glimpflich abgelaufenen Sturz aus. Für Goggia endete damit eine lange Erfolgsserie. Die letzten sieben Abfahrten, die sie bestritt, hatte sie alle gewonnen. (ram/sda)