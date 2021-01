Sport

Wintersport

Ski: Beat Feuz gewinnt die zweite Abfahrt in Kitzbühel – Odermatt Zehnter



Bild: keystone

Feuz holt das «Streif-Double» – auch Odermatt und Roulin überzeugen

Beat Feuz gewinnt auch die zweite Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel. Der Emmentaler siegt vor dem Franzosen Johan Clarey und dem Österreicher Matthias Mayer.

Elf Anläufe hatte er bis für seinen ersten Sieg auf der Streif benötigt, nun gewann Feuz den Klassiker am Hahnenkamm innert drei Tagen zweimal. Seinen neuesten Triumph verdankt der Berner mit einer perfekten Fahrt im untersten Streckenteil, auf dem er klar der Schnellste war.

Bei der letzten Zwischenzeit war Feuz noch einen Hundertstel hinter Clarey gelegen. Der seit gut zwei Wochen 40 Jahre alte Franzose, der sich zum ältesten Podestfahrer im Weltcup machte, wies im Ziel einen Rückstand von 17 Hundertsteln auf. Mayer, der am Freitag Zweiter geworden war, war 38 Hundertstel langsamer als Feuz.

⛷🇨🇭Et de deux! Déjà victorieux vendredi sur la Streif, Beat Feuz a remporté pour la deuxième fois consécutive la mythique descente de Kitzbühel. Ce succès est le 600e dans l'histoire du ski suisse #RTSsport pic.twitter.com/O2WjNgVtON — RTS Sport (@RTSsport) January 24, 2021

Feuz ist der siebente Fahrer, der die Hahnenkamm-Abfahrt im gleichen Jahr zweimal für sich entscheidet. Der zuvor letzte war Clareys Landsmann Luc Alphand vor 26 Jahren. Zwei andere Schweizer hatten das Double ebenfalls geschafft, Franz Heinzer vor 29 und Pirmin Zurbriggen vor 36 Jahren.

Mit seinem 15. Sieg und dem 50. Podestplatz im Weltcup übernahm Feuz auch die Führung in der Disziplinen-Wertung, die er in den vergangenen drei Wintern gewonnen hatte.

Zweitbester Schweizer ist Marco Odermatt. Der Nidwaldner liegt an 10. Stelle, was seinem besten Ergebnis in einer Weltcup-Abfahrt entsprechen würde. Carlo Janka dagegen konnte nicht an seine Leistung und den 6. Rang vom Freitag anknüpfen. Der Bündner klassierte sich ausserhalb der ersten 20. Gilles Roulin feierte ein Erfolgserlebnis in einem schwierigen Winter und fuhr auf den 21. Rang, zwei Plätze davor klassierte sich Stefan Rogentin. (abu/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

