Niels Hintermann fährt in der Abfahrt von Gröden auf Rang 3. Bild: keystone

Bennett feiert 1. Weltcup-Sieg – Hintermann auf 3, Feuz auf 5 und Chabloz auf 12

Niels Hintermann sichert sich seinen ersten Podestplatz in einer Weltcup-Abfahrt. Der Zürcher wird in Val Gardena Dritter. Schneller als Hintermann waren nur der überraschende Amerikaner Bryce Bennett und der Österreicher Otmar Striedinger – es standen drei Fahrer auf dem Podium, die wohl nur die wenigsten dort erwartet hatten.

Die Fahrt von Niels Hintermann. Video: SRF

Hintermann hatte seine gute Frühform schon als Zwölfter und Siebter in den Abfahrten in Lake Louise in Kanada und in Beaver Creek im US-Staat Colorado angedeutet. Mit seinen Leistungen zeigte er auf, dass er sich nach einer kompliziert verlaufenen letzten Saison wieder auf dem Weg nach oben befindet.

Zwei Stürze, der eine in Val d'Isère, wo er womöglich unterwegs zum Sieg war, der andere in der Abfahrt in Bormio, bei der er sich eine Knieverletzung zuzog und deshalb einen Monat keine Rennen bestreiten konnte, waren heftige Rückschläge. Hintermann klassierte sich bisher einmal im Weltcup unter den ersten drei, als Sieger der vom Wetter beeinträchtigten Kombination in Wengen. Vor bald fünf Jahren.

Zweitbester Schweizer in Val Gardena war Beat Feuz. Der Emmentaler klassierte sich nach einer wilden Fahrt mit einer knappen halben Sekunde Rückstand auf Bennett als Fünfter. Ein Lichtblick im Team von Swiss-Ski war auch Yannick Chabloz. Der Nidwaldner wurde in seinem erst zweiten Weltcup-Rennen Dreizehnter.

Die Fahrt von Beat Feuz. Video: SRF

Die Fahrt von Yannick Chabloz. Video: SRF

Der zwei Meter und fünf Zentimeter lange Bennett stand nach einem Weltcup-Rennen bisher noch nie auf dem Podest. Zwei seiner drei vierten Plätze hatte er in Abfahrten in Val Gardena erreicht – und zeigte schon mit jenen Ergebnissen vor zwölf Monaten und vor drei Jahren auf, dass er sich auf der Saslong besonders wohl fühlt.

Der mit der Nummer 1 gestartete Striedinger sprang für seine höher kotierten Teamkollegen in die Bresche. Weltmeister Vincent Kriechmayr und der in der Disziplinenwertung führende Matthias Mayer mussten sich mit den Plätzen 14 und 16 begnügen.

Der als Topfavorit gestartete Norweger Aleksander Kilde, der Gewinner des Super-G vom Vortag und der letzten zwei Abfahrten auf der Saslong, schied aus.

Topfavorit Kilde scheidet aus. Video: SRF

(zap/sda)