Ski-WM 2021: Liensberger überlegen Weltmeisterin, Holdener auf Rang 4



Ski-WM, Slalom der Frauen 1. Katharina Liensberger (AUT) 1:39,50

2. Petra Vlhova (SVK) +1,00

3. Mikaela Shiffrin (USA) +1,98

... 4. Wendy Holdener (SUI) +2,34

8. Camille Rast (SUI) +3,09

Out: Melanie Meillard (SUI), Michelle Gisin (SUI, 1. Lauf)​

Bild: keystone

Liensberger überlegen Weltmeisterin – Holdener auf Rang 4: «Die Lockerheit hat gefehlt»

Wendy Holdener bleibt im WM-Slalom in Cortina d'Ampezzo ohne Medaille. Die Schwyzerin wird in dem von der Österreicherin Katharina Liensberger dominierten Rennen Vierte.

Nach dem ersten Lauf war Wendy Holdener Dritte gewesen, mit allerdings schon deutlichem Abstand auf die ersten zwei, Katharina Liensberger und die Slowakin Petra Vlhova, die auch im Schlussklassement den 2. Platz belegt.

«Es war ein Kampf, wie schon die ganze Saison durch. Ich habe gute Schwünge drauf und war bereit. Die anderen drei waren sackstark in diesen Verhältnissen. Ich habe damit mehr zu kämpfen gehabt. Die Lockerheit und das Spielerische hat heute etwas gefehlt.»

In der Entscheidung stiess Mikaela Shiffrin, die nach halbem Pensum Vierte war, auf Kosten von Wendy Holdener in den 3. Rang vor. Die Amerikanerin, die an den letzten vier Weltmeisterschaften Slalom-Gold geholt hatte, war in der Endabrechnung 36 Hundertstel schneller als die Schwyzerin, die damit nach zuletzt drei erfolgreich verlaufenen Grossanlässen, an denen sie immer Titel und weitere Medaillen gewonnen hatte, erstmals ohne Podestplatz blieb.

Camille Rast, die als Sechste nach dem ersten Lauf ebenfalls noch Richtung Podestplatz schielen durfte, klassierte sich als Achte. Die Walliserin war vor vier Jahren als 17-Jährige Junioren-Weltmeisterin im Slalom geworden. Vor den Nachwuchs-Titelkämpfen hatte sie schon im Weltcup einmal für Furore gesorgt, als sie im Riesenslalom in Kronplatz Neunte wurde.

«Top-10 an der WM ist sicher ein gutes Resultat. Ich bin dieses Jahr von ganz weit hinten gekommen. Das zeigt, dass ich gut gearbeitet habe.»

Mélanie Meillard, die dritte Schweizer Finalistin, schied aus. Michelle Gisin war schon im ersten Lauf gescheitert.

Katharina Liensberger, die schon im Parallelrennen Gold und im Riesenslalom Bronze geholt hatte, sicherte sich ihren zweiten WM-Titel auf überlegene Art. Die Vorarlbergerin fuhr zweimal Laufbestzeit und distanzierte Petra Vlhova um eine Sekunde und Mikaela Shiffrin um fast zwei Sekunden.

Im Weltcup ist Katharina Liensberger noch sieglos, gehört in diesem Winter aber zu den Allerbesten und Konstantesten im Slalom. In den fünf Rennen klassierte sie sich dreimal als Zweite und zweimal als Dritte. (abu/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

