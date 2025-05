Mal wieder zeigte Shaqiri eine grossartige Leistung. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Nicht ob, sondern wann: Basel schlägt Lugano und steht kurz vor dem 21. Meistertitel

Basels Meisterfeier könnte am Sonntag steigen. Der FCB marschiert in Lugano nach Rückstand entfesselt zum nächsten Kantersieg (5:2). Auf dem Weg zum 21. Meistertitel lässt er sich auch von einer 60-minütigen Unterzahl nicht stoppen. Xherdan Shaqiri brilliert weiter.

Die entscheidenden Momente im Cornaredo spielten sich nicht etwa in der 42. Minute ab, als Albian Ajeti wegen eines Arms im Gesicht von Albian Hajdari beim Stand von 1:1 mit einer Gelb-roten Karte vom Platz verwiesen wurde. Nein, denn in Unterzahl zog der FCB nach der Halbzeitpause mit vier Toren innert 13 Minuten auf 5:1 davon.

Natürlich war Xherdan Shaqiri beim Torreigen zwischen der 48. und der 61. Minute der Hauptdarsteller. Der Überspieler der Liga, der bei der Wahl zum Super-League-Spieler der Saison verblüffenderweise gegen Lausannes Alvyn Sanches das Nachsehen hatte, traf in zehn Minuten dreimal - das erste Mal mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern, das zweite Mal nach einem Ballgewinn von Dominik Schmid gegen Mattia Zanotti nahe der Strafraumgrenze mit einem einzigen Kontakt aus noch etwas grösserer Distanz, das dritte Mal nach einem Konter über Assistent Anton Kade.

Der Hattrick von Xherdan Shaqiri. Video: SRF

Lugano, das wiederum ohne den verletzten Stammgoalie Amir Saipi und auch ohne den gesperrten Mattia Bottani auskommen musste, kam danach nur noch zum 2:5 durch einen verwandelten Penalty von Anto Grgic (69.). Am nächsten grossen Abend von Shaqiri gab es nichts mehr zu rütteln.

Nebenbei machte Shaqiri mit dem dritten Spiel in Folge mit drei Skorerpunkten weiter Jagd auf den fabelhaften Super-League-Rekord von Stéphane Chapuisat. Mit seiner Triplette schraubte Shaqiri seine Ausbeute in dieser Saison auf 18 Tore und 20 Vorlagen. Chapuisat war in der Saison 2003/04 als Stürmer der Young Boys an 43 Toren beteiligt.

Wegen dieses Fouls sah Ajeti die Gelb-Rote. Video: SRF

Vor dem Duell zwischen Servette und den Young Boys am Sonntag baute der FC Basel sein Polster auf zwölf Punkte aus. Der 21. Meistertitel ist nur noch rechnerisch nicht besiegelt. Gewinnt Servette sein Heimspiel, geht es mit einer Differenz von neun Punkten in die letzten drei Runden - wobei der FCB das um 41 Tore bessere Torverhältnis vorweist.

Den dann für die endgültige Vollzugsmeldung benötigten Punkt könnten die Basler in diesem Szenario am Mittwochabend im Auswärtsspiel bei Lausanne-Sport einfahren. Gut möglich aber, dass die Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz bereits an diesem Sonntag steigt.

Lugano - Basel 2:5 (1:1)

5318 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 2. Bislimi (Zanotti) 1:0. 4. Ajeti 1:1. 48. Shaqiri (Metinho) 1:2. 51. Shaqiri (Schmid) 1:3. 57. Shaqiri (Kade) 1:4. 60. Leroy 1:5. 69. Grgic (Penalty) 2:5.

Lugano: Osigwe; Mai (54. Brault-Guillard), Hajdari, El Wafi (55. Mahou); Zanotti, Papadopoulos, Grgic (75. Aliseda), Cimignani (55. Macek); Steffen, Koutsias (79. Vladi), Bislimi.

Basel: Hitz; Kade (84. Barisic), Adjetey, Vouilloz, Schmid; Leroy (90. Romário Baró), Metinho; Traoré (71. Mendes), Shaqiri (89. Kevin Carlos), Otele (71. Soticek); Ajeti.

Bemerkungen: 42. Gelb-rote Karte gegen Ajeti.

Verwarnungen: 33. Ajeti, 59. Steffen, 64. Brault-Guillard, 75. Zanotti. (riz/sda)