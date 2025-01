Lara Gut-Behrami steht nach dem ersten Lauf auf Platz zwei. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Starker erster Lauf von Gut-Behrami – nur Brignone am Kronplatz bisher schneller

Federica Brignone liegt im Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz nach dem ersten Lauf in Führung. Lara Gut-Behrami verliert als Zweite lediglich 19 Hundertstel auf die Italienerin.

Brignone zeigte auf dem anspruchsvollen Hang im Südtirol eine fehlerfreie Fahrt und reagierte beeindruckend auf den Ausfall in Kranjska Gora. Dass die Einheimische bei Halbzeit in Führung liegt, verdankt sie auch Julia Scheib. Die Österreicherin, die erstmals in der Top-Gruppe starten konnte, schied kurz vor dem Ziel mit klarer bester Zwischenzeit aus.

Brignone führt nach dem ersten Lauf. Video: SRF

Am nächsten kam Brignone Gut-Behrami. Die Tessinerin, die den Riesenslalom an gleicher Stätte im Vorjahr überlegen gewonnen hatte, in dieser Saison jedoch noch keinen Podestplatz in der Basis-Disziplin vorweisen kann, vergab die Halbzeitführung im untersten Streckenabschnitt, wo sie mehr als eine halbe Sekunde auf die Leaderin einbüsste.

Die Fahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Auf Platz 3 folgt die Schwedin Sara Hector. Die Führende in der Disziplinenwertung liegt 27 Hundertstel hinter Brignone und deren acht hinter Gut-Behrami. Der zweitbesten Schweizerin Camille Rast (7.) fehlen drei Zehntel auf das Podest. Wendy Holdener liegt bei Halbzeit mit 1,48 Sekunden Rückstand im 15. Zwischenrang.

Zum ersten Mal in dieser Saison und erst zum vierten Mal überhaupt in ihrer Karriere erreichte Vanessa Kasper den Final der besten 30 Fahrerinnen. Die 28-jährige Bündnerin fuhr mit Startnummer 38 auf Platz 23.

Nicht auf Touren kamen Simone Wild (36.), Michelle Gisin (43.) und Delphine Darbellay (52.). Sie verpassten die Qualifikation für den um 13.30 Uhr startenden zweiten Lauf deutlich. Stefanie Grob schied aus. (rbu/riz/sda)