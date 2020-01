Sport

Wintersport

Ski: Holdener bei zeitgleichem Sieg von Brignone und Vlhova auf Rang 4



Weltcup-Riesenslalom in Sestriere 1. Federica Brignone ITA 2:21,15

1. Petra Vlhova SVK

3. Mikaela Shiffrin USA +0,01

4. Wendy Holdener +0,38

16. Michelle Gisin +2,80

21. Andrea Ellenberger +3,38

23. Lara Gut-Behrami +3,69​

Bild: AP

Holdener bei zeitgleichem Sieg von Brignone und Vlhova auf Rang 4

Wendy Holdener fährt im Riesenslalom immer besser. In Sestriere bestätigte sie ihren 3. Rang, den sie eine Woche vor Heiligabend in Courchevel herausfuhr. In Sestriere verfehlte Holdener ihren zweiten Podestplatz in einem Weltcup-Riesenslalom nur knapp. Sie belegte Rang 4.

Der Kampf um den Sieg war beinahe ein totes Rennen. Zeitgleich gewannen die Halbzeitführende Federica Brignone und Petra Vlhova. Die drittklassierte Amerikanerin Mikaela Shiffrin büsste nur eine Hundertstelsekunde auf das italienisch-slowakische Duo ein.

Den weiteren Schweizerinnen gelang kein Glanzresultat. Michelle Gisin fiel im zweiten Durchgang von Rang 12 auf Platz 16 zurück. Andrea Ellenberger und Lara Gut-Behrami belegten die Ränge 21 und 23. (ram)

Das war der Liveticker:

Abonniere unseren Newsletter