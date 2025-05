Die Hoppers gewinnen das Hinspiel gegen YB knapp. Bild: keystone

Die Frauen machen es besser als die Männer: GC gewinnt im Finale das Hinspiel

Die Frauen der Grasshoppers legen im Playoff-Final der Women's Super League gegen Qualifikationssieger YB vor. Die Zürcherinnen gewinnen das Hinspiel im Letzigrund spät mit 1:0.

In der über weite Strecken unspektakulären und ereignisarmen Partie bewies GC-Trainer João Paiva mit der Einwechslung von Géraldine Ess ein goldenes Händchen. Die 23-jährige Mittelfeldspielerin kam in der 88. Minute ins Spiel und staubte eineinhalb Minuten danach mit ihrer ersten Ballberührung zum 1:0 ab.

GC hat für das Rückspiel eine gute Ausgangslage. Bild: keystone

Zehn Minuten zuvor - und kurz nach dem ersten Torschuss der Gäste aus Bern - hatte Athena Kuehn die beste Chance für YB auf dem Fuss. Von der Strafraumgrenze aus traf sie aber nur die Latte.

Der Überraschungsfinalist GC kann damit nach Platz 6 in der Qualifikation weiter auf den ersten Meistertitel hoffen. Auch für die YB-Frauen wäre es die erste Meisterschaft. Das Rückspiel findet am nächsten Samstag, 17. Mai (17.00 Uhr) in Bern statt. (riz/sda)

Grasshoppers - Young Boys 1:0 (0:0)

Letzigrund, Zürich. - SR Anex.

Tor: 90. Ess 1:0.

Grasshoppers: Kozal; Emma Egli, Nicoli (88. Ess), Laino, Müller; Lempérière; Dongus, Looser (76. Mikulica); McKenna; Pfister (88. Luzon), Potier (61. Janina Egli).

Young Boys: Biedermann; Frey, Douma, Zaugg, Meister; Waeber, Kuehn, Münger (75. Remy); Beney (90. Schärz), Strode (75. Josten), Dysli (62. Granges).

Verwarnungen: 58. Pfister, 75. Emma Egli. (riz/sda)