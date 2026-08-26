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Angelica Moser springt zum ersten Mal in Zürich auf das Podest

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Kann sich über einen verdienten zweiten Platz freuen: angelica Moser.Bild: keystone

Angelica Moser springt zum ersten Mal in Zürich auf das Podest

Angelica Moser gelingt bei der zehnten Teilnahme an Weltklasse Zürich der erste Podestplatz. Mit dem Schweizer Hallenrekord von 4,85 m springt die 27-jährige Zürcherin im Hauptbahnhof auf den 2. Platz.
26.08.2026, 19:4526.08.2026, 19:45

Die erstaunliche 21-jährige Amerikanerin Hana Moll verhinderte den perfekten Schweizer Start ins Diamond-League-Meeting von Zürich, das am Donnerstag mit allen weiteren Disziplinen fortgesetzt wird. Moll übersprang wenige Tage nach ihrem Erfolg bei der Athletissima in Lausanne zum ersten Mal 4,90 m und verwies damit Angelica Moser erneut auf den 2. Platz.

Die Schweizer Europameisterin versuchte sich dreimal erfolglos auf der Höhe von 4,90 m, nachdem sie zwischenzeitlich mit ihren 4,85 m in Führung gelegen hatte. 4,90 m wäre die beste je von einer Schweizerin erreichte Höhe gewesen. Aber auch ohne den dritten Diamond-League-Sieg ihrer Karriere konnte die Einheimische nach dem stimmungsvollen Wettkampf strahlen. «Endlich geschafft», freute sie sich über das erste Podest bei Weltklasse Zürich. «Und dann noch mit Rekord und bei mir zu Hause.»

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Moser springt sich in der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs aufs Podest.Bild: keystone

In dieser Saison besticht Angelica Moser auch durch ihre Konstanz. Zum sechsten Mal in Folge schaffte sie es bei einem Diamond-League-Meeting auf das Podest, vor genau zwei Monaten in Paris resultierte sogar der zweite Sieg auf dieser Stufe. (sda)

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