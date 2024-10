Sponsored Video mit Swiss Wine

Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Swiss Wine entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Diekombinieren ein grosses und sorgfältig zusammengestelltes Angebot an einheimischen Weinen mit Gastfreundschaft und empfehlenswerten Speisen. Ob rustikale Beiz in den Bergen, coole Weinbar in der Stadt, ob ländliches Traditionslokal oder urbanes Gourmetrestaurant: Vielfalt, Flair, Charme und gute Kontakte zu den Schweizer Winzern sind die Basis, auf der engagierte Wirtinnen und Wirte mit ihrem ganz persönlichen Stil aufbauen. Hier geht’s zum Guide: https://www.swisswinegourmet.ch/guide