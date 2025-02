Video: watson/Hanna Dedial

Unsere ✨🐭Diddl-Ultras🐭✨ zeigen ihre Schätze

Sabeth und Michelles Augen leuchteten, als sie letzte Woche erfuhren, dass Diddl ein Comeback machen wird. Ab Oktober gibt es Diddl-Produkte in Frankreich wieder zu kaufen, in der Schweiz ist bisher kein Verkauf geplant. Den beiden Diddl-Fans ist nach gründlicher Betrachtung ihrer umfangreichen Sammlungen zuzutrauen, dass sie für ein weiteres Sammlerstück den Trip über die Grenze machen. Im Video vergleichen die beiden Papierblätter (deren Wert u. a. davon abhängig ist, ob sie lose (hui!) oder von einem Block kommen (pfui!)), Plüschtiere, Postkarten mit diddligen (sorry) Sprüchen und speckige PVC-Figuren aus dem Diddleversum. Bei Sabeth zeigt sich dabei der Wunsch, eines Tages noch Geld mit den angegrabbelten Stofftieren und Co. zu machen, und bei Michelle zeigt sich die besorgniserregende Tendenz, auch gut 20 Jahre nach ihrer Hardcore-Diddl-Phase nicht tauschen zu wollen.





Warst (bist?) auch du Diddl-Fan? Ab in die Kommentare mit deiner Sammlung! 🐭

