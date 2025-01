Die Diddl-Maus kommt nach Frankreich zurück

Die Diddl war in den 90er-Jahren DIE Kultfigur. Bild: imago-images

Nach zehn Jahren Pause: Diddl kommt zurück

Die Kultmaus kehrt nach einer langen Pause wieder in die Geschäfte zurück. Zumindest in Frankreich.

Sabeth Vela

Wer in den 90- und 2000ern aufgewachsen ist, kennt sie ganz bestimmt: die Diddl-Maus. Ob Blöcke, Briefmarken oder Sticker, Diddl und seine Freunde waren überall. Noch dieses Jahr kommt die Kultmaus zurück – aber noch nicht in die Schweiz.

So wird die Cartoonfigur ab Oktober 2025 erstmals seit zehn Jahren wieder in Frankreich erhältlich sein. Fans können Plüschtiere und Schreibwaren in ausgewählten Geschäften und online erwerben. Laut «Entrevue» wird Diddl mit modernen, umweltfreundlichen Materialien und digitalen Elementen wie virtuellen Sammelalben wiedereingeführt.

Diddl-Blätter wurden in den 90er-Jahren gesammelt und getauscht. Bild: comments://658475251/1972241

«Diddl ist mehr als eine Maus»

Verkauft werden die Produkte im Herbst von der Firma Kontiki. Wie der Generaldirektor des Unternehmens Pierre-Marin Calemard erklärt, will man damit sowohl Menschen ansprechen, die mit Diddl gross geworden sind, als auch die Kinder von heute: «Diddl ist mehr als eine Maus, es ist eine Verbindung zwischen den Generationen.» Der Relaunch findet unter dem Namen «Diddl is back» statt und die Marke soll einen frischen, aber gleichzeitig vertrauten Look bekommen.

Von Diddl gab es sogar Briefmarken. Bild: Shutterstock

Ein konkreter Plan für eine Rückkehr in die Schweiz ist bisher noch nicht bekannt. Wenn die Produkte in Frankreich aber Anklang finden, könnte Diddl auch wieder bei uns in die Geschäfte gelangen.

Die Geschichte von Diddl

Die Cartoonfigur Diddl wurde 1991 von Thomas Goletz gezeichnet. Diddl lebte gemeinsam mit seinen Freunden Diddline, Pimboli, Mimihopps und anderen im Käseland und wurde schnell zu DER Kultfigur der 90er-Jahre. Besonders beliebt waren die Diddl-Blätter, die von Fans gesammelt und getauscht wurden. Während der erfolgreichsten Zeit von Diddl gab es sogar eine Zeitschrift, das «Käseblatt», welches monatlich erschien.

2014 zog sich Diddl aus den europäischen Märkten zurück, da die Maus nicht mehr als trendy galt. Auf Ebay und Ricardo wurde daraufhin Diddl-Artikel für mehrere Hundert Franken angeboten.