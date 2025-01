Sie ist wieder da!!! 17 Dinge, die du nur kennst, wenn du früher Diddl-Fan warst

Im Jahr 2014 gab die deutsche Depesche Vertriebsgesellschaft bekannt, dass sie die Produktion von Diddl-Artikeln einstellt.

Und die Fans damals alle so:

Doch jetzt kommt unsere liebste Springmaus zurück – zumindest in Frankreich!

O! M! G!

Ein konkreter Plan für eine Rückkehr in die Schweiz steht zwar bislang nicht fest. Sollten die Produkte in Frankreich jedoch Anklang finden, könnte Diddl auch hierzulande wieder in den Geschäften erhältlich sein.

Das weckt doch glatt Erinnerungen! Früher war die Maus mit den Riesen-Füssen dein Leben (das nehmen wir jetzt einmal an, sonst hättest du nicht auf den Artikel geklickt.)

Schwelgen wir ein bisschen in Erinnerungen!

Früher, bevor du pubertiertest, gab es für dich nur die Diddl-Maus!

Du musstest alles haben: Stofftiere, ...

... das «Käseblatt», ...

(Die beste Zeitschrift der Welt.)

... Sammelfiguren, ...

... Schlüsselanhänger, ...

... Tassen, ...

... einfach absolut ALLES!

Wenn du nicht so eine Sammlung vorzuweisen hattest (und ein Foto davon ans «Käseblatt» geschickt hast), warst du kein richtiger Diddl-Fan.

Mit deinem Sackgeld bist du öfters Diddl-Kram «krömeln» gegangen. Auch wenn es noch so klein war, Hauptsache was Neues!

Das Sackgeld war danach weg.

(Ja, sogar die Plastiksäckchen hast du behalten.)

Diddlina, Diddls Freundin, war eigentlich die Süsseste!

Am besten waren allerdings die Blöcke.

Mit denen konnte man auf dem Pausenplatz richtig schön dealen (und dann zu Hause fein säuberlich einordnen).

Es gab sogar welche, die dufteten. Kranker, geiler Scheiss!

Wirklich cool warst du aber erst, wenn du die exotische Tiger-Maus hattest.

Ein Geburtstag oder Weihnachten ohne Diddl-Geschenke war ein Scheiss-Geburtstag oder -Weihnachten.

Du hast tausendfach versucht, die Maus zu zeichnen. Und es wurde nie perfekt.

bild: watson

Und heute? Ist alles eingestaubt im Keller oder im Estrich. Weil du damals zu geizig warst, das Zeug auch zu brauchen. Was würde Diddl dazu sagen?

Und, hast du auch noch eine Sammlung zu Hause? Vielleicht kannst du irgendwann mit deinem Diddl-Kram im Estrich einen Haufen Geld verdienen.

