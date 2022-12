Video: watson/Lucas Zollinger

Auto spickt rund 10 Meter in die Luft – spektakulärer Autounfall in China

An einer Autobahn-Mautstelle im Nordosten von China hat sich am 24. November ein spektakulärer Unfall ereignet. Jetzt wurden die Videoüberwachungs-Aufnahmen veröffentlicht. Sie erinnern an einen Actionfilm, das Auto fliegt rund 10 Meter in die Luft:

Video: watson/Lucas Zollinger

Der Unfall ereignete sich an der Mautstelle «Shihe» auf der Shengyang-Dalian-Autobahn, welche die beiden gleichnamigen Städte verbindet. Diese sind die grössten in der Provinz Liaoning. Der Fahrer wurde schwer verletzt, hat den Unfall aber überlebt. Momentan erholt er sich in einem Krankenhaus. (lzo)

Mehr Videos? Gleich hier:

Klimaaktivisten «lüfteln» Autos Video: watson/Aya Baalbaki, Corsin Manser

Dieser Adventskalender hat es in sich! Türchen Nummer 1 Video: watson/nbe, nfr, sal, lya