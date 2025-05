Video: watson/lucas zollinger

Ungewohnte Party in Italien: Zwillinge feiern beide ihren 100. Geburtstag

Kerzen mit der Zahl 100 auf der Torte und eine grosse gemeinsame Feier: In Bagno a Ripoli bei Florenz haben die Zwillingsgeschwister Paolo und Paola Anzidei ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die beiden wurden am 26. Mai 1925 geboren. Sie feierten ihren Geburtstag mit rund 40 Verwandten und Freunden. Paolo lebt dort in seinem Haus, betreut von einer Pflegekraft. Seine Schwester Paola ist in einem Pflegeheim in Fiesole, zusammen mit ihrem 98-jährigen Ehemann Adolfo, untergebracht.

Der emotionalste Moment war, als sich die beiden Geschwister nach etwa einem Jahr endlich wieder persönlich sahen. Die Zwillinge sehen sich selten, halten aber regelmässig telefonischen Kontakt.

Die beiden «Geburtstagskinder» mit ihrem Kuchen. screenshot: youtube

Die Geschwister haben keine Kinder. Paolo Anzidei arbeitete als Handelsvertreter für Kleidung und Unterwäsche. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er nach dem 8. September 1943 von deutschen Truppen gefangen genommen und nach Cassino südlich von Rom verschleppt, wo er zur Zwangsarbeit beim Bau von Bunkern an der sogenannten Hitler-Linie gezwungen wurde. Es gelang ihm jedoch, zu fliehen und nach mehreren Tagen zu Fuss nach Florenz zurückzukehren. Paola hingegen lebte viele Jahre mit ihrem Ehemann in Bagno a Ripoli, und arbeitete in einer Wäscherei.

Die Anzideis mit dem Bürgermeister von Bagno a Ripoli Francesco Pignotti. screenshot: youtube

An der Feier nahm auch der Bürgermeister von Bagno a Ripoli Francesco Pignotti teil. Er überreichte den Zwillingen eine Erinnerungsplakette «für das grossartige erreichte Lebensziel». In den sozialen Netzwerken kommentierte der Bürgermeister humorvoll: «Was soll man sagen – in Bagno a Ripoli ist die Luft besonders gut!» (sda/apa)

