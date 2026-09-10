Video: watson/nina bürge

Die 4 absurdesten Szenen von Trumps Rede in Texas

Nina Bürge Folge mir

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In Dallas im US-Bundesstaat Texas findet derzeit ein ausserordentlicher Parteitag der Republikaner statt. Vor Ort war auch Präsident Donald Trump. Doch nicht nur er stand im Mittelpunkt des Anlasses – so sorgten weitere Akteure und Momente für Kopfschütteln oder Fragezeichen.

Schau dir die vier denkwürdigsten Szenen des Abends im Video an:

Video: watson/nina bürge

Neben Donald Trump, der allen erwachsenen Bürgern Geld verspricht, sollten die Republikaner die Midterms gewinnen, stand auch der republikanische US-Senator Tim Scott auf der Bühne. Dieser unterhielt die halbleere Arena mit einer lauten Ansprache, welche auf Social Media für skeptische Reaktionen sorgte.

Bei der republikanischen Veranstaltung hatte auch der linke Streamer Hasan Piker einen kurzen Gastauftritt. Dies jedoch ohne sein Wissen. Während der Eröffnungszeremonie erschien ein freizügiges Bild von ihm auf dem grössten Screen in der Arena. Vermutlich wurde das Foto Pikers gezeigt, da die Republikaner vor den Midterms versuchen, den Streamer als Vertreter des linken Flügels der demokratischen Partei darzustellen.

Die Midterms in den USA finden am 3. November statt. Es handelt sich um Zwischenwahlen in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten. Dabei werden alle Sitze des Repräsentantenhauses und ein Teil des US-Senats neu gewählt.