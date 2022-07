Boris Johnson fliegt in Kampfjet Loopings und Rollen

Video: watson

Boris Johnson fliegt im Kampfjet umher – und erntet einen Shitstorm

Die britische Regierung hat auf Youtube am Montag, 18. Juli, ein Video vom Premierminister in einem Kampfjet veröffentlicht. Das Video stammt vom 14. Juli, als Boris Johnson den Luftwaffenstützpunkt der Royal Air Force in Lincolnshire besucht hat. Auf den Besuch angesprochen, verkündet der Premierminister auf einer Pressekonferenz, er habe selber «den Joystick» übernehmen dürfen und Rollen und Loopings im Jet gedreht.

Der scheidende Premierminister steht wegen seines Ausfluges in reger Kritik – wieder einmal. Anstatt sich in seinen verbleibenden Tagen als Premierminister um das Regierungsgeschäft zu kümmern, fliege Johnson auf Steuerkosten in der Luft herum und lasse das Tagesgeschäft ausser Acht. Insbesondere der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos ist unglücklich gewählt: Seit dem 18. Juli leidet auch das Vereinigte Königreich – wie ganz Europa – unter einer enormen Hitzewelle. Da die Regierung das Video zur gleichen Zeit publiziert hat, erweckt es schnell den Eindruck, Johnson kümmere es nicht, dass das Land aktuell unter grosser Hitze ächzt und vergnüge sich lieber.

Johnsons Tage sind gezählt

Erst am 7. Juli hat der Premierminister angekündigt, von seinem Parteivorsitz zurückzutreten und solange im Amt als Premierminister zu bleiben, bis eine neue Person gefunden sei. Johnson hatte erst nach steigendem, öffentlichen Druck und mehreren Skandalen nachgegeben und schliesslich seinen Rücktritt verkündet. (fwe)

Video: watson

Weitere Videos:

«Sie werden nie wieder eine Erektion haben» – Max über sein Schicksal Video: watson/Aya Baalbaki

«Oh shit!» – Flugzeug stürzt in Wohngebiet Video: watson