Was wie ein wildes Gewusel aussieht, hat System: Zehn Personen waren damit beschäftigt, die Requisiten hinter der Bühne vorzubereiten oder wieder aus dem Weg zu räumen. Weitere zehn brachten die Requisiten an ihren Platz. Das letzte Drittel räumte das Bühnenbild des vorherigen Auftritts ab. Das Ganze konnte nur wenige Male geübt werden. Am ESC sass dann jedoch jeder Handgriff. (lzo)

Die 30-köpfige Stage Crew hatte jeweils genau 40 Sekunden zwischen den Auftritten Zeit, um die Bühnenbilder zu wechseln. 29 verschiedene waren es dieses Jahr. Die grösste Requisite mass dabei 6 auf 8 Meter. Während all das Material hin und her gehievt wurde, sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen eine kurze Intro-Sequenz zur nächsten Künstlerin oder zum nächsten Künstler.

Dem WM-Titel so nahe und doch so fern

Teamkameraden tragen todkranken Ex-Rugbyprofi über Ziellinie

Rob Burrow hat ALS. Die degenerative Nervenkrankheit führt zu Muskelschwund und ist nicht heilbar. Deshalb ist er an den Rollstuhl gefesselt. Früher war das ganz anders. Bis 2017 war er Profi-Rugbyspieler für die Leeds Rhinos in Grossbritannien und spielte auch in der Nationalmannschaft.



Heute will er auf die Krankheit aufmerksam machen und die Forschung vorantreiben. Dabei unterstützt wird er auch von Ex-Teamkollegen, vor allem von Kevin Sinfield. Dieser hat im Alleingang bereits über acht Millionen Pfund für Burrows Sache gesammelt und jetzt einen Marathon in Leeds für ihn organisiert. Ziel davon war es ebenfalls, Spenden für das «Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease Appeal» und andere Zwecke zu sammeln.