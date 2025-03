Video: watson/Timo Wettstein, Emanuella Kälin

«Es ist einfach deprimierend»: So glücklich ist die Schweiz

Was denkst du, ist das glücklichste Land der Welt? Diese Frage stellten wir den Passanten heute auf den Zürcher Strassen. Einige nannten die Schweiz. Doch die Schweiz ist weit von der Nummer 1 entfernt. Stattdessen ist Finnland das Land mit den glücklichsten Menschen der Erde gemäss dem World Happiness Report. Die Schweiz rutscht von Platz 9 auf 13 ab. Damit gehören wir zu den grössten Verlierern in diesem Jahr. Die Schweiz fiel in 10 Jahren 12 Plätze zurück.

Im Jahr 2013 rangierte die Schweiz noch auf Platz 3, 2015 war sie gar an der Spitze der Rangliste. Was macht denn die Schweizer Bevölkerung besonders glücklich? Und wie erklären sich die Schweizer und Schweizerinnen diesen Rückgang auf der Weltrangliste? Alle Meinungen und Antworten findest du im Video:

Zum Hintergrund und den Messmethoden

Der Weltglücksbericht liefert Einblicke, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist. In die Bewertung fliessen ganz unterschiedliche Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, die Sozialwerke, das Freiheitsgefühl, die Grosszügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.

(twe/emk)

