Video: watson

Tschechischer Regisseur lässt Geld regnen – und sorgt damit für Rekordeinnahmen

Mehr «Videos»

Der tschechische Regisseur und Influencer Kamil Bartošek hat vergangenen Sonntag eine Million Dollar vom Himmel regnen lassen.

Dabei handelte es sich um ein Gewinnspiel, das Bartošek konzipiert hatte. Im September hatte der in Tschechien unter seinem Künstlernamen Kazma bekannte Influencer eine Million Dollar in einem Container deponiert. Diesen versperrte er mit einem Schloss, das nur mit einem entschlüsselten Code aus seinem Film «Onemanshow: The Movie» geöffnet werden konnte.

Diese Aktion sorgte für einen regelrechten Ansturm auf den Film und sorgte damit für einen neuen Besucher-Rekord, was einheimische Produktionen anbelangt.

Da es keinem der Zuschauer gelang, den Code zu entschlüsseln, beschloss er, das Geld unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Verlosung aufzuteilen. Rund 100'000 Personen erhielten daraufhin eine E-Mail, in der ihnen mitgeteilt wurde, wo und wann das Geld aus dem Helikopter abgeworfen werden würde.



Aber auch dabei gab es wieder einen Haken: Die Koordinaten waren in einem weiteren Rätsel verpackt. Rund 4000 Personen schafften es, dieses zu knacken und versammelten sich schliesslich am Abwurfort. (nfr)