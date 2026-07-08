Video: watson/hanna dedial

So wild feiern die Fans den Viertelfinaleinzug

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Die Schweiz steht im Männer-WM-Viertelfinal. Tausende Fussballfans haben sich nach dem langen Bangen im Spiel gegen Kolumbien zum Feiern versammelt. Wie ausgelassen das Ganze war, siehst du im Video:

Video: watson/hanna dedial

(hde)

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