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Tausende Fans feiern mit Pyros Nati-Erfolg gegen Kolumbien

Video: watson/hanna dedial

So wild feiern die Fans den Viertelfinaleinzug

08.07.2026, 02:2108.07.2026, 02:21

Die Schweiz steht im Männer-WM-Viertelfinal. Tausende Fussballfans haben sich nach dem langen Bangen im Spiel gegen Kolumbien zum Feiern versammelt. Wie ausgelassen das Ganze war, siehst du im Video:

Video: watson/hanna dedial

(hde)

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