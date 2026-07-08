So wild feiern die Fans den Viertelfinaleinzug

Video: watson/hanna dedial
08.07.2026, 02:2108.07.2026, 02:21
Die Schweiz steht im Männer-WM-Viertelfinal. Tausende Fussballfans haben sich nach dem langen Bangen im Spiel gegen Kolumbien zum Feiern versammelt. Wie ausgelassen das Ganze war, siehst du im Video:
Video: watson/hanna dedial
(hde)
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