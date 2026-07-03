Video: watson/Lucas Zollinger

Wilde Szenen an der «Cracker Night» in Nordaustralien

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Am 1. Juli feiert das «Northern Territory» in Nordaustralien den «Territory Day». Zu diesem Feiertag gehört traditionellerweise auch die sogenannte «Cracker Night». Es handelt sich dabei um die eine Nacht im Jahr, in der die Bewohnerinnen und Bewohner der Region legal Feuerwerk benutzen dürfen. Und dabei entstanden dieses Jahr wilde Szenen, wie Aufnahmen auf Social Media zeigen:

Video: watson/Lucas Zollinger

Der «Territory Day» feiert die vom Northern Territory im Jahr 1978 erlangte Selbstverwaltung. In der Nacht dürfen Privatpersonen deshalb während «fünf wertvoller Stunden», wie es ABC News formuliert, Feuerwerk ohne Genehmigung nutzen.

Laut ABC News wurden in allen Geschäften des Gebiets mehrere hundert Tonnen Feuerwerkskörper zum Verkauf angeboten. Die Euphorie gegenüber der Pyrotechnik scheint also gross.

Bei der Anwendung hingegen gibt es offenbar Nachholbedarf. Videos auf Social Media zeigen, dass sich nicht alle an die Sicherheitsvorschriften gehalten haben. Das zeigt sich auch in verschiedenen Zahlen nach der «Cracker Night». Die Feuerwehr habe im gesamten Northern Territory hunderte Brände löschen müssen, heisst es vonseiten der Behörden. Ausserdem wurden mindestens sechs Personen verletzt. (lzo)

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