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Grossbritannien

Parlamentarierin kreuzt die Finger, als sie im Unterhaus schwören muss

Video: twitter/watson

Schottische Abgeordnete kreuzt die Finger, als sie dem König die Treue schwören muss

24.06.2026, 19:4124.06.2026, 19:41

Die 28-jährige Lara Bird ist zur Parlamentsabgeordneten des schottischen Wahlkreises Arbroath and Broughty Ferry gewählt worden. Dafür wurde sie nun im britischen Unterhaus vereidigt. Doch die Vereidigung der Politikerin der linksliberalen SNP (Schottische Nationalpartei) lief nicht nach Protokoll ab: Erst erklärte die junge Politikerin, wem ihre eigentliche Loyalität gelte, und schliesslich kreuzte sie die Finger, als sie den Satz aufsagte, mit dem alle neuen Parlamentsmitglieder dem König ihre Treue schwören müssen.

Video: twitter/watson

Auch wenn ihr Auftritt zu Gemurmel und Raunen in den Rängen des Unterhauses geführt hat, ist Bird mit ihrer Aktion keineswegs eine Pionierin. Mehrere Parlamentsabgeordnete aus ihrer Partei sowie unter anderem Parlamentsmitglieder aus Irland haben sich in der Vergangenheit ebenfalls nicht an das Protokoll gehalten.

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