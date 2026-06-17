sonnig28°
DE | FR
burger
Videos
Wein doch

Sportjournalist Nik beklagt sich über den VAR

Video: watson/hanna dedial
Wein doch

«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» 🤬⚽️

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. Dieses Mal trinkt Nik vom Sport einen über den Durst und redet sich in Rage. Was ihn grad besonders plagt: der VAR. Warum früher alles besser var (höhö), legt er im Video dar.
17.06.2026, 13:2717.06.2026, 13:27
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Diskussionen über Schiri-Entscheide gehören zum Fussball wie die mit Banknoten gefüllte Couverts in der Tasches eines Fussballfunktionärs das Bier in die Fankurve – doch seit mit dem VAR eine übermächtige, digitalisierte und ominöse Zusatz-Autorität in die Stadien Einzug gehalten hat, macht das keinen Spass mehr. Zumindest wenn man Nik, Sportjournalist bei watson, Glauben schenkt.

Video: watson/hanna dedial
Wie hast du's mit dem VAR? Endlich Fairness im Fussball oder ein willkürliches Kontrollorgan aus der Hölle? Schreib's in die Kommentare!

Mehr Wein doch

«Hätte gut ohne ein Video der Queen leben können, die in Mexiko Spanisch spricht»

Video: watson/hanna dedial

«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

Video: watson/Hanna Dedial

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genauso peinlich!»

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen
1 / 14
Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Was liebst du an Zürich?
Unter allen Schweizer Städten gilt Zürich am ehesten als Metropole. Wir wollten wissen, was ihr von der helvetischen Grossstadt haltet.
Menschen haben viele Meinungen zu Zürich, das ist auch gut so. Sie finden die Stadt international, jung, studentisch, schön, hässlich, sauber, snobby, modern, traditionell, zünftig, weltoffen, verschlossen, schnelllebig, lebenswert, teuer, stilvoll, schicki-micki, rave-begeistert, unnahbar, überheblich, alternativ, velo-affin, pittoresk. Viele lieben Zürich auch genau dafür, dass es so vielseitig und divers ist.
Zur Story