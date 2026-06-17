Video: watson/hanna dedial

Wein doch

«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» 🤬⚽️

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. Dieses Mal trinkt Nik vom Sport einen über den Durst und redet sich in Rage. Was ihn grad besonders plagt: der VAR. Warum früher alles besser var (höhö), legt er im Video dar.

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Diskussionen über Schiri-Entscheide gehören zum Fussball wie die mit Banknoten gefüllte Couverts in der Tasches eines Fussballfunktionärs das Bier in die Fankurve – doch seit mit dem VAR eine übermächtige, digitalisierte und ominöse Zusatz-Autorität in die Stadien Einzug gehalten hat, macht das keinen Spass mehr. Zumindest wenn man Nik, Sportjournalist bei watson, Glauben schenkt.

Video: watson/hanna dedial

Wie hast du's mit dem VAR? Endlich Fairness im Fussball oder ein willkürliches Kontrollorgan aus der Hölle? Schreib's in die Kommentare!

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