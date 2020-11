Dramatisches Video – Mann rettet Welpe vor Alligator

Die Vereinigten Arabischen Emirate: 31 dekadente Bilder aus dem Mittleren Osten

Heute geht unsere Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vorurteile gegenüber Städten wie Abu Dhabi oder Dubai sind ganz klar: Protz und Reichtum.

Und wie wir es schon so oft auf unseren Reisen getan haben, wollen wir nicht werten. Wir schauen uns einfach an, was für Bilder uns das Internet liefert.

(smi)