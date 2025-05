«Einmal in 500 Jahren»: Schwere Überflutungen an Australiens Ostküste

An der Ostküste Australiens sind nach heftigen Regenfällen ganze Ortschaften überflutet und teilweise von der Aussenwelt abgeschnitten. Bis zu 50'000 Personen sind betroffen. Besonders prekär ist die Lage in den Kleinstädten Taree in der Weinregion Hunter Valley und Wingham in der Region Mid North Coast. Das Hochwasser-Gebiet liegt rund 300 Kilometer nördlich von Sydney. Tausende Menschen sind ohne Strom.

Star-Koch Noah zaubert fantastisches Pilz-Menu – und dies, obwohl Nico ihm dabei hilft

Das Gemüseroulette ist zurück! Nico hat wieder am Rad gedreht und heraus kamen … Trommelwirbel … 🥁 … Pilze. Hui. Nicht jedermanns Sache, das beklagte schon Peach Weber.



Was auch nicht jedermanns Sache ist: Flambieren. Zumindest ganz sicher nicht Nicos. Warum er fast die Küche abgefackelt hat – und warum man ihm dafür (ausnahmsweise) nicht einmal wirklich die Schuld geben kann, erfährst du im Video.



An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer: DO NOT TRY THIS AT HOME! Also das Rezept natürlich schon – aber lasst doch das Flambieren weg. Danke! Viel Spass!