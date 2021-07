Videos

Die coolste Oma der Welt – so lebt diese 94-Jährige ihren Spass aus 😍



Grosseltern sich ja nicht immer einfach. Neben vielen lieben Opas und Grosis gibt es auch eine Menge launischer, grummliger und miesepetriger Leute. Der Amerikaner Ross Smith hat da mit seinem Grosi richtig Glück.

Die beiden sind nicht nur Best Buddies, sondern haben auch noch eine Menge Spass zusammen. Das liegt besonders am Grosi, das sich für keinen Spass zu schade ist und sich traut, sich richtig zum Affen zu machen. Umgetextete Eminem-Songs rappen? Mit Plüschpenis auf dem Kopf rumrennen? Sich coole Sprüche-Battles liefern? Auf Fitness-Geräten rumturnen? In die schrillsten und abgefahrensten Kostüme schlüpfen? Oma ist dabei. (nfr)

