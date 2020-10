Videos

Drohne warnt Surfer vor Haiangriff – Die Bilder sind spektakulär



Drohne warnt Surfer vor Haiangriff – und das war auch nötig 😱

Surfer Matt Wilkinson hatte am 7. Oktober eine sehr nahe Begegnung mit einem 1,5-Meter-Hai, als er am Sharp Beach in Australien am Surfen war.

Die Aufnahmen stammen von dem in 2020 eingeführten «Surf Life Saving NSW»-Programm, welches mit Drohnen die Strände überwacht und mit Hilfe eingebauter Lautsprecher Surfer vor Haien warnt. Dies sei günstiger und effizienter, als Helikopter für die Überwachung zu verwenden.

Matt war erstaunt, als er die Aufnahmen gesehen hatte: «Ich bin sehr dankbar und fühle mich gleichzeitig ziemlich komisch, aber ich bin froh, dass sich der Hai dafür entschieden hat, mich nicht anzugreifen.»

Der «World Championship Tour»-Contest, an dem Wilkinson angetreten war, wurde verschoben, bis der Strand wieder sicher war.

(lha)

